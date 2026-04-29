唱錢｜方力申挑戰23年名曲《好心好報》 遭Eric Kwok寸爆：冇難度！
方力申自信爆棚上台 挑戰23年首本名曲
《唱錢》明星版迎來重量級挑戰者方力申，他此行目標明確，就是為了幫觀眾爭取500港元福利名額，而挑戰歌曲更是他家傳戶曉的代表作《好心好報》。面對這部出名嚴格的評分機器，即將開騷的Alex顯得信心十足，更在台上放話：「呢首歌我唱咗23年咁耐，如果今日上嚟都唔掂，咁只可以講話我一路都唱錯，靠呢部機教我點樣唱番啱喇。」挑戰過程中，他輕鬆的態度被形容為「囂張」，完成演唱後更對著鏡頭大做鬼臉，似乎對自己的表現相當滿意。
Eric Kwok狠評《好心好報》：完全冇難度
正當方力申自信滿滿之際，擔任節目音樂總監的Eric Kwok卻大潑冷水，為這場挑戰增添了極大的變數。Eric Kwok在Alex上台前，已直指被列為Level 3的《好心好報》是「完全冇難度」的歌曲，言下之意是過關乃理所當然。他更向方力申直接施壓，毫不留情地說：「所以你唱得唔好哩，就係你嘅問題。」一番話令現場氣氛瞬間變得緊張，也讓觀眾更加好奇，到底唱了23年的方力申，會否真的被一部機器考起。
同場仲有區永權莊子璇 明星版陣容鼎盛
本周六的《唱錢》明星版除了有方力申這位焦點人物，陣容同樣鼎盛。同場挑戰的還有曾以組合「星盒子」身份出道的區永權（區爸），以及唱功備受關注的港姐冠軍級人馬莊子璇。三位明星藝人同台較量，各自為觀眾福利而戰，令節目充滿追看性。到底在強勁的對手面前，方力申能否頂住壓力，憑著23年的功力順利過關，為觀眾帶來驚喜，成為本集最大懸念。
網民期待方力申表現：集體回憶返晒嚟
節目預告一出，網民反應極之熱烈，紛紛表示期待方力申的表現。不少人留言指《好心好報》是他們的集體回憶，更引述網民留言：「《好心好報》真係K房必點，聽咗廿幾年都唔厭！」、「小方自己唱返自己首歌，實力嘅證明！」、「好想睇Eric Kwok個樣，如果方力申真係失手會點。」亦有網民開玩笑說：「唱咗23年都會有失手嘅可能，部機好惡㗎！」、「囂張樣好正，但希望唔好係flag！」。
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