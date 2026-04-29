唱錢｜方力申挑戰23年名曲《好心好報》 遭Eric Kwok寸爆：冇難度！

即將舉行個唱的方力申（Alex），竟現身本周六播出的《唱錢》明星版，挑戰自己唱足23年的首本名曲《好心好報》！Alex甫上台即信心爆棚，豪言要反過來「教部機唱歌」，豈料音樂總監Eric Kwok竟狠評歌曲「完全冇難度」，場面火藥味濃。鏡頭前被指「囂張」的Alex唱後更輕鬆做鬼臉，究竟他能否成功為觀眾贏得福利？