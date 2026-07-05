唱錢｜《好聲音》唱將李然遭Eric Kwok斷言必敗！孤注一擲挑戰神曲《溝渠暢泳》結局慘烈？

有「林秀怡 2.0」之稱的前《中國好聲音》唱將李然，在昨晚（4日）播出的節目《唱錢》中表現亮眼，卻遭評判Eric Kwok斷言「一定過唔到關」！面對這突如其來的「死亡預告」，李然竟選擇孤注一擲，越級挑戰Monster歌曲《溝渠暢泳》，最終結局超乎想像，引起全場嘩然！