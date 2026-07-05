唱錢｜《好聲音》唱將李然遭Eric Kwok斷言必敗！孤注一擲挑戰神曲《溝渠暢泳》結局慘烈？
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有「林秀怡 2.0」之稱的前《中國好聲音》唱將李然，在昨晚（4日）播出的節目《唱錢》中表現亮眼，卻遭評判Eric Kwok斷言「一定過唔到關」！面對這突如其來的「死亡預告」，李然竟選擇孤注一擲，越級挑戰Monster歌曲《溝渠暢泳》，最終結局超乎想像，引起全場嘩然！
李然連過兩關 Eric Kwok竟斷言必敗
昨晚登場的挑戰者李然實力驚人，森美更形容其戰況猶如坐過山車般刺激。被封為「林秀怡 2.0」的她，首先以87.8%綜合成績成功挑戰Level 6《IQ 博士》，其後再以90.9%的高分通過Level 7《蜚蜚》，表現相當穩定。雖然成績不俗，但評判Eric Kwok卻在此時大潑冷水，更直接斷言李然若再唱上去「一定過唔到關」，令現場氣氛瞬間變得緊張。
李然孤注一擲挑戰《溝渠暢泳》 唱剩12秒飲恨
面對Eric Kwok的「死亡預告」，曾參加《中國好聲音》第4季的李然，決定聽從其意見，不再逐級挑戰，反而選擇孤注一擲，直接挑戰時間長達1分07秒的Monster歌曲《溝渠暢泳》。雖然李然無論在飆高音或是假音功力上都游刃有餘，但可惜因音準及拍子「太飄」，最終在唱剩12秒時挑戰失敗，以74.7%綜合成績遺憾離場。雖然與個人獎金無緣，但她仍為觀眾贏得500元福利。
李然挑戰失敗仍豁達：搏盡無悔
儘管挑戰失敗，但李然賽後表現得相當豁達，更表示對結果感到開心。她受訪時分享道：「都開心嘅，因為得到 Eric Sir 再一次讚我已經好犀利喇，唱到剩番 12 秒，對於我依家嘅狀態啱啱好番，我都可以唱到咁樣，我覺得好好㗎喇。」她續指自己已拼盡全力，並無遺憾：「所以頭先我都用盡我嘅彈藥，搏盡無悔去做咗呢件事。」
網民大讚有勇氣：雖敗猶榮！
李然「搏盡無悔」的態度獲得不少網民讚賞，認為她雖敗猶榮，非常有勇氣。
「明知會輸都照衝，呢份勇氣值得尊重！」
「雖然輸咗，但佢講嗰句『搏盡無悔』好型！雖敗猶榮！」
「Eric Kwok真係好準，但李然都好有guts！」
「其實唱到剩返12秒已經好勁，《溝渠暢泳》唔係人唱㗎！」
「好欣賞佢嘅態度，輸得起先係真正嘅歌手。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期