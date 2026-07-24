唱錢｜泳兒接班人現身？柯雨霏唱《我回憶不是我》獲激讚！
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在TVB節目《唱錢》一片激烈的男聲對決中，「聲秀隊」的女將柯雨霏（Ophelia）竟成為全場焦點！她憑藉一曲泳兒與海鳴威的經典合唱歌《我的回憶不是我的》，展現實力派唱功，表現技驚四座，更獲評判點名大讚，指泳兒本人看到都會很開心，難道樂壇「泳兒接班人」終於要現身？
柯雨霏挑戰泳兒金曲 釋放高音穿透力
今集「聲秀隊」的柯雨霏（Ophelia）與馮熙燮（Ryan）聯手，向高難度的經典K歌《我的回憶不是我的》發起挑戰。雖然隊友Ryan負責大部分低音段落，但Ophelia的表現絲毫未受影響，在演唱時極度專注，完美釋放其清亮且極具穿透力的高音。兩人強強聯手，展現出超神發揮，Ophelia的穩定唱功更成為團隊中的關鍵力量，表現令人眼前一亮。
森美Eric Kwok點名大讚：泳兒都睇得好開心
Ophelia的亮眼表現，成功征服了現場的評判。森美與Eric Kwok在聽完她的演唱後，毫不吝嗇地給予高度評價。森美率先表示：「你每次唱泳兒嘅歌都 OK」，直接肯定了她駕馭泳兒歌曲的能力。Eric Kwok更進一步大讚：「我諗泳兒都睇得好開心」，這句評價份量十足，暗示Ophelia的演繹已達到能讓原唱者都感到滿意的專業水準，潛力備受肯定。
聲秀隊關鍵力量 能否絕地反擊？
Ophelia的超水準發揮，對正處於劣勢的「聲秀隊」而言無疑是一支強心針。在比賽中，「聲夢隊」當時正以20.5分領先，戰況對「聲秀隊」相當不利。Ophelia作為隊中的秘密武器，憑藉其驚人唱功成為不可忽視的關鍵力量，她的出色表現能否帶領「聲秀隊」扭轉乾坤，成功絕地反擊，成為本集節目的一大懸念。
網民封為泳兒接班人：唱功好紮實！
節目播出後，網民對Ophelia的討論度直線飆升，不少人更將她封為「泳兒接班人」。留言區被讚賞洗版：「Ophelia把聲好有泳兒嘅影子，但又有自己味道！」「高音好穩，聽到起雞皮！」「聲秀隊嘅秘密武器！靠佢翻盤啦！」「求下佢出多啲歌，好想聽！」「呢個女仔唱功好紮實，前途無可限量。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期