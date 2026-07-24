唱錢｜泳兒接班人現身？柯雨霏唱《我回憶不是我》獲激讚！

在TVB節目《唱錢》一片激烈的男聲對決中，「聲秀隊」的女將柯雨霏（Ophelia）竟成為全場焦點！她憑藉一曲泳兒與海鳴威的經典合唱歌《我的回憶不是我的》，展現實力派唱功，表現技驚四座，更獲評判點名大讚，指泳兒本人看到都會很開心，難道樂壇「泳兒接班人」終於要現身？