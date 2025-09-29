郭偉亮終於唔使做衰人！｜森美自爆搞《尷尬好聲音》 十萬獎金吸逾千人逼爆電視城？

TVB全新音樂遊戲節目《唱錢》近日展開招募，標榜「唱錢大戰，音準兌現」，以每集獨得十萬現金獎作招徠，瞬間吸引逾千人蜂擁報名，場面極度墟冚！昨日（28日）面試日更有近300人現身電視城，人龍長到看不見盡頭。星級主持森美更自爆節目似「尷尬好聲音」，究竟玩法有幾破格，能引發全城熱話？