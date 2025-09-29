郭偉亮終於唔使做衰人！｜森美自爆搞《尷尬好聲音》 十萬獎金吸逾千人逼爆電視城？
昨日近300人逼爆電視城 《唱錢》面試人龍勁墟冚
昨日《唱錢》於將軍澳電視廣播城進行面試，雖然氣溫頗高，但無阻一眾參賽者的熱情，吸引約300人到場大排長龍，人龍更一度由電視城內伸延至城外，場面相當震撼。擔任主持的5人組合Plan V其中三位成員江廷慧（Vivian）、侯雋熙（Duncan）及陳昊廷（Timothy）亦有現身採訪面試者，不少人都直言是為了豐厚的十萬獎金而來，加上節目玩法新奇，所以決定報名一試，希望能憑歌喉贏取獎金。
森美自嘲搞「尷尬好聲音」 郭偉亮慶幸終可做好人
節目請來資深音樂人郭偉亮（Eric Kwok）擔任顧問，並與森美及組合Plan V一同主持。Eric Kwok早前受訪時笑言今次終於可以「做好人」，他表示：「以前做評判、評審，想笑下都唔得，係都要整個惡樣，今次做主持同顧問，唔使再做衰人，成個輕鬆晒。」身旁的森美則透露，有參賽者自言正值「尷尬年齡」，報名《聲秀》已超齡，參加《中年好聲音》又未夠歲數，而《唱錢》正好填補了這個斷層，森美聞言即抵死笑稱節目應改名為《尷尬好聲音》，更指今次Eric Kwok不用再扮惡，因為評判工作將交由專業音準分析系統處理。
《中年好聲音》百強都參加 《唱錢》卧虎藏龍吸各路猛將
今次《唱錢》招募反應空前熱烈，報名人士中更不乏實力唱將，當中包括《中年好聲音》第一季的100強參賽者Aaron亦慕名而來，可謂卧虎藏龍。除了吸引素人參加，節目主持之一的Plan V亦大有來頭，他們是由《聲夢傳奇2》的5位學員組成，包括江廷慧、侯雋熙、陳昊廷、彭家賢（Zayden）及李茵彤（Desta），全部都是唱得之人，其網上專頁有逾115,000名粉絲，人氣不容小覷，相信他們的主持亦會為節目帶來更多火花。
逾千人報名反應超熱烈 參賽者直言為十萬獎金而戰
節目自公開招募以來，已吸引超過1,000人報名，反應極為踴躍。綜合現場參賽者所言，吸引他們前來的主要原因，除了是新穎的競技玩法外，最關鍵的還是高達100,000元的現金獎。據悉，節目將於下月進行最後一次招募，屆時更會請來《中年好聲音》的歌手到場，協助測試專業的音準分析系統，相信又會掀起另一波話題，令人期待最終獎金會落入誰家。