唱錢｜義眼少年楊卓就為音樂休學！拜師4位老師 挑戰《深愛著你》瀕臨出局？

本周六晚《唱錢》迎來一位對音樂極度執著的挑戰者！「義眼少年」楊卓就自爆曾為追夢休學一年，更先後拜師四位音樂老師苦練歌喉，其決心令人動容。然而他在台上挑戰經典金曲時卻幾次游走在危險邊緣，情況驚險萬分，阿就的苦功最終能否助他化險為夷？