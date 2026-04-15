唱錢｜義眼少年楊卓就為音樂休學！拜師4位老師 挑戰《深愛著你》瀕臨出局？
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本周六晚《唱錢》迎來一位對音樂極度執著的挑戰者！「義眼少年」楊卓就自爆曾為追夢休學一年，更先後拜師四位音樂老師苦練歌喉，其決心令人動容。然而他在台上挑戰經典金曲時卻幾次游走在危險邊緣，情況驚險萬分，阿就的苦功最終能否助他化險為夷？
楊卓就挑戰《深愛著你》 數度瀕臨淘汰邊緣
被稱為「義眼少年」的楊卓就在本周《唱錢》節目中，選唱了Level 1的《爆裂旋風》及Level 2的《深愛著你》等歌曲。雖然他對音樂充滿熱誠，但表現卻未如理想，在演唱期間幾次游走在被淘汰的危險邊緣，令現場氣氛極度緊張。主持人和音樂總監Eric Kwok都為他捏一把汗，到底這位追夢少年能否在最後關頭穩住陣腳，化險為夷，就要留意本周節目的播出了。
楊卓就為音樂休學一年 拜師四位老師苦練唱功
楊卓就對音樂的熱愛程度非同小可，他在節目中透露，自己從小就醉心音樂，為了能夠全心全意追尋音樂夢，更做出了休學一年的重大決定。為了改善自己在歌唱方面的弱項，他不惜花費時間和金錢，先後找了四位不同的音樂老師上堂學習，希望能夠將勤補拙，在舞台上證明自己的實力。這份對夢想的堅持和付出，讓在場眾人都為之動容。
網民洗版力撐楊卓就：「聽得出佢好有誠意！」
楊卓就的勵志故事曝光後，大批網民湧入討論區為他打氣，紛紛表示被他的精神所感動。網民留言洗版力撐：「好感動！為咗夢想可以去到咁盡！」「休學一年唔係個個有勇氣，加油呀阿就！」「聽得出佢好有誠意，就算有瑕疵都撐你！」「義眼少年呢個名好有故事，希望佢成功！」「好緊張，睇到我心都離一離，一定要過關啊！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期