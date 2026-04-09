唱錢｜江若琳兌現承諾挑戰「地獄歌」《Show You》！原唱上陣竟豪言一句震驚全場？
廣告
本周六晚《唱錢》迎來原唱者江若琳親自「找數」！早前因素人挑戰失敗而爆紅的「地獄級神曲」《Show You》，引來網民瘋狂召喚本尊上陣，江若琳竟爽快答應。今次她兌現承諾踏上舞台，更自信擺出勝利手勢，究竟她能否成功駕馭自己這首連粉絲都唱不到的首本名曲？
網民召喚成真 江若琳親臨《唱錢》找數
《唱錢》本周六將播出特別的素人版，除了有前男團成員崔可迪參賽，最大的亮點莫過於Level 2歌曲《Show You》的原唱者江若琳親臨現場！事件起因源於早前素人雲老師挑戰此曲失敗，其表現意外地令網民驚覺歌曲難度極高，因而掀起一股「Show You 熱」，大批網民紛紛湧到江若琳的社交平台留言，召喚本尊親自示範。當時江若琳亦大方回應，許下豪言表示會上《唱錢》親自挑戰，如今終於兌現承諾。
江若琳未唱先讚對手 豪言一句自信爆棚
江若琳現身節目，首先大讚之前挑戰的雲老師：「其實我覺得佢唱得幾好喎，啲字好急架嘛，但佢都跟得好好喎。」表現出前輩風範。當主持人Eric Kwok問及她親自「找數」的心情，是否「冇怯冇驚」、「上咪上咯」時，江若琳毫不猶豫地爽快回應：「係呀！」更一邊說一邊做出勝利手勢，信心十足的模樣，讓全場氣氛推至高點。到底她的自信是源於實力，還是只是為自己壯膽，實在令人期待。
網民洗版期待原唱者之戰
江若琳即將挑戰自己作品的消息一出，網民反應極之熱烈，紛紛在討論區洗版留言，表示極度期待。有網民直言：「雲老師雖敗猶榮，但真係好想聽原唱點唱！」「江若琳好嘢！講得出做得到，respect！」「《Show You》係我童年回憶，但從來唔知咁難唱，等睇本尊表演！」「好緊張！如果連原唱都炒車就真係神級地獄歌！」「支持江若琳！一定要成功為家庭觀眾贏福利！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期