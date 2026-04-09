唱錢｜江若琳兌現承諾挑戰「地獄歌」《Show You》！原唱上陣竟豪言一句震驚全場？

本周六晚《唱錢》迎來原唱者江若琳親自「找數」！早前因素人挑戰失敗而爆紅的「地獄級神曲」《Show You》，引來網民瘋狂召喚本尊上陣，江若琳竟爽快答應。今次她兌現承諾踏上舞台，更自信擺出勝利手勢，究竟她能否成功駕馭自己這首連粉絲都唱不到的首本名曲？