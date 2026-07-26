唱錢｜聲夢隊大比數屈機！聲秀隊搶分僅差0.02秒飲恨 最終賽果極懸殊
昨晚戰況激烈 聲秀隊發動技能搶分失敗
為配合Team Battle版本，Sing 盤上的數字全變成相應分數，而且每隊都有一次「技能發動」機會，可與敵隊爭奪同一個Level的分數，令戰況更添變數。昨晚，「聲秀隊」的Matt與Jenny便把握機會，發動技能挑戰「聲夢隊」Rock與Chantel已過關的Level 2經典K歌《好心好報》，上演一場緊張的「同曲PK」。兩人全力以赴，可惜最終僅以0.02秒之差挑戰失敗，未能扭轉劣勢，成為全晚最遺憾的瞬間。
冼靖峰地獄級考驗 Rock關鍵失準險象環生
「聲夢隊」的冼靖峰（Archie）今集可謂經歷「地獄級」考驗，他先與何晉樂（Rock）挑戰音域極廣的Level 8歌曲《春秋》，期間耳機竟突然失靈，被迫在「裸聽」狀態下完成演唱，其後更要獨唱Level 3的《餓狼傳說》，幸好最終有驚無險成功過關。不過考驗未完，在「Monster 翻盤戰」挑戰《小心地滑》時，雖然Archie「紮晒馬步」奮力作戰，但隊友Rock在關鍵位置因緊張而失準，導致只差0.17秒過關失敗。Rock事後亦坦言：「我有少少急，有啲位鬆懈咗。」
聲夢隊壓倒性勝利 最終比數超懸殊
儘管在「Monster 翻盤戰」中失利，「聲夢隊」憑藉上集累積的24分對3.5分巨大優勢，加上冼靖峰（Archie）在逆境下仍成功奪得11分，整場比賽可謂輕鬆應戰。相反，「聲秀隊」在關鍵的搶分環節失手，加上在「Monster 翻盤戰」中唱不夠10句便挑戰失敗，未能追回失地。綜合上、下兩集累積成績，「聲夢隊」最終以74分比9.75分的壓倒性姿態，大比數擊敗「聲秀隊」，贏得Team Battle的最終勝利。
網民熱議賽果：實力差距太明顯！
節目播出後，網民對激烈的戰況反應熱烈，紛紛留言討論。不少人認為「聲夢隊」實力穩定，勝出是意料中事：「聲夢隊真係穩定好多，贏得冇懸念。」亦有網民對「聲秀隊」的表現感到可惜：「聲秀隊差0.02秒嗰下真係好可惜，睇到勁肉緊！」而冼靖峰的專業表現亦獲激讚：「Archie裸聽都過到關，太癲！」有觀眾則鼓勵「聲秀隊」：「其實聲秀隊都好努力，不過對手太強。」