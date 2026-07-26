唱錢｜聲夢隊大比數屈機！聲秀隊搶分僅差0.02秒飲恨 最終賽果極懸殊

TVB節目《唱錢》Team Battle戰況昨晚進入白熱化階段，「聲夢隊」與「聲秀隊」上演連場激鬥！在巨大分差壓力下，「聲秀隊」發動技能奇襲，挑戰「聲夢隊」的過關歌曲，場面一度緊張至極點，最終僅差0.02秒飲恨，搶分失敗。最終兩隊分數懸殊，究竟戰況有多激烈？