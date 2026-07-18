唱錢｜詹天文姚焯菲默契合作贏盡掌聲 聲秀隊終極戰大炒車 低分慘敗收場
詹天文頂住森美壓力完美演繹喜歡你
兩隊在節目中大玩戰術對決，最為矚目絕對是詹天文出戰獨唱環節挑戰《喜歡你》。未正式獻唱前主持森美搞笑施壓，聲言若她未能取得90%以上成績便要自掏腰包賠償30,000港元給家庭觀眾。面對巨大心理壓力，詹天文依然展現出極強心理素質，無論拍子與音準都控制得極度精準，最終狂掃94.1%超高成績。及後師妹隊柯雨霏與甄敏芳合唱《電燈膽》，詹天文與姚焯菲亦看準時機使用技能發動進行搶分大戰。
姚焯菲演唱電燈膽獲拍檔及評審激讚
在搶分環節演唱完畢後，兩位師姐興奮得在台上原地大跳，詹天文更在鏡頭前對好姊妹給予極高評價。詹天文激讚拍檔表現完美並坦言：「我覺得Chantel好犀利，嗰個點完全啱晒。」不僅精準踩中紅色高難度節拍位，其穩定發揮亦成為贏出關鍵。另一方面，柯雨霏在後攻環節挑戰極高難度歌曲《荊棘海》亦交出超水準表現，大跨度高低音轉換處理得宜，就連音樂人Eric Kwok亦忍不住大讚她對歌曲極度熟悉。
柯雨霏終極翻盤戰拍子全錯嚴重扣分
雖然雙方在首幾個回合鬥得難分難解，但去到最後挑戰Monster翻盤戰合唱《我要我們在一起》時卻雙雙遭遇滑鐵盧。這首難度極高歌曲令兩隊陷入苦戰，姚焯菲在處理最困難段落時亦罕有出現失準情況，一度不小心甩嘴。不過聲秀隊表現更為災難，柯雨霏在第一句開口便出現拍子全錯嚴重失誤，導致系統瘋狂扣分，分數瞬間跌至谷底，連累隊友甄敏芳一開口便面臨直接出局命運，最終聲夢隊以24分勝出，聲秀隊僅獲3.5分慘敗。
網民大讚Chantel穩定發揮獲激讚
節目播出後，不少網民都大讚姚焯菲（Chantel）全晚發揮穩定，即使挑戰高難度歌曲時曾出現輕微失誤，整體表現依然亮眼，聲線清澈且富感染力。有網民留言表示：「Chantel真係越唱越穩」、「《電燈膽》好好聽，完全聽得出進步」、「同詹天文配合好有默契」、「一開口就知係Chantel，聲音辨識度好高。」亦有觀眾大讚詹天文在森美「賠錢」壓力下仍能唱出94.1%高分，場面熱血沸騰；同時讚賞姚焯菲面對高難度挑戰依然毫不怯場，最終成功為家庭觀眾穩穩贏得10,000港元福利。