唱錢｜詹天文姚焯菲默契合作贏盡掌聲 聲秀隊終極戰大炒車 低分慘敗收場

人氣音樂節目《唱錢》上演聲夢隊與聲秀隊激烈對抗賽，雙方為爭奪10,000港元觀眾福利爭崩頭。詹天文憑一己之力狂奪94.1%超高分成為全場MVP，更帶領隊伍以24分大比數拋離對手。然而這場看似一面倒的比賽去到最後關頭，竟然爆發出一場連環失誤兼嚴重扣分史詩級災難。