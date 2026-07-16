唱錢｜詹天文被森美逼輸錢！臨場爆Seed唱《喜歡你》奪94.1%震驚全場

「聲夢小花」詹天文（Windy）在節目《唱錢》中面臨巨大挑戰！她在獨唱環節被主持人森美當場「施壓」，要求她若拿不到90%以上的高分，就要自掏腰包三萬蚊！面對如此巨大的壓力，Windy不但沒有失準，反而愈戰愈勇，以驚人高分震驚全場，成為全隊的MVP！