唱錢｜詹天文被森美逼輸錢！臨場爆Seed唱《喜歡你》奪94.1%震驚全場
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「聲夢小花」詹天文（Windy）在節目《唱錢》中面臨巨大挑戰！她在獨唱環節被主持人森美當場「施壓」，要求她若拿不到90%以上的高分，就要自掏腰包三萬蚊！面對如此巨大的壓力，Windy不但沒有失準，反而愈戰愈勇，以驚人高分震驚全場，成為全隊的MVP！
森美賽前施加巨大壓力 Windy處變不驚迎戰
在今集《唱錢》的獨唱環節，輪到詹天文（Windy）上陣時，主持人森美竟跟她開了一個極大的玩笑，向她「施壓」說：「你攞唔到 90%以上，你自己撳三萬蚊畀家庭觀眾。」此言一出，現場氣氛即時變得又緊張又搞笑。雖然面對著可能要「輸錢」的巨大壓力，但Windy依然處變不驚，展現出與年齡不符的穩定心理質素，冷靜地準備接下來的演唱。
Windy男歌女唱《喜歡你》 奪94.1%高分成本隊MVP
面對森美的「威脅」，詹天文（Windy）選擇挑戰「男歌女唱」，演繹經典金曲《喜歡你》。在巨大的壓力下，她非但沒有失手，反而表現出超水準，無論是拍子或音準都控制得恰到好處，歌聲充滿感染力。最終，她的綜合成績竟高達94.1%，遠超森美設下的「輸錢」門檻，其驚人的歌唱實力不但贏得了全場掌聲，更無疑成為了「聲夢隊」今集的MVP，為隊伍立下汗馬功勞。
聲夢小花二度挑戰《唱錢》 歌唱實力再獲肯定
這次已是詹天文（Windy）第二度挑戰節目《唱錢》，相較於上次，她這次的表現明顯更加成熟和穩定。能夠在森美的臨場施壓下，依然保持冷靜並交出超高分的成績單，足以證明她的歌唱實力與強大的心理質素。這次以94.1%高分成為隊中MVP，不僅是為「聲夢隊」爭光，更是讓觀眾再次肯定了這位「聲夢小花」的非凡潛力，未來發展絕對值得期待。
網民大讚Windy大心臟：愈大壓力愈唱得好！
節目播出後，網民對Windy的表現讚不絕口，紛紛稱讚她擁有「大心臟」。「Windy心理質素好強！森美咁樣講都唔驚！」、「94.1%！痴線㗎！男歌女唱仲可以咁高分！」、「MVP實至名歸啦！」不少觀眾亦大讚她與森美的互動充滿火花：「森美同Windy個互動好好笑，好有火花。」、「Windy把聲唱《喜歡你》有另一種味道，好聽！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期