AlipayHK 呈獻：唱錢｜玩法全攻略 解構9格Sing盤點樣贏走10萬獎金
廣告
全新音樂Game Show《AlipayHK 呈獻：唱錢》今晚（24日）首播，標榜只要唱啱音準拍子就有機會贏走高達10萬港元獎金！節目玩法刺激，設有獨特的「9格Sing盤」及「提款線」機制，挑戰失敗獎金更會即時歸零，絕對是膽量與實力的大考驗。究竟參賽者要點樣過關斬將先可以成為大贏家？立即為你送上最詳盡玩法攻略，一文睇清所有贏錢秘訣！
《唱錢》獨創9格Sing盤 挑戰三格連成一線觸發提款
要挑戰《唱錢》，參賽者首先要抽出自己專屬的「9格Sing盤」！這個Sing盤上有九格，每一格都對應一個隨機抽出的歌曲Level，保證每位參賽者的挑戰都獨一無二，刺激感爆燈。抽出Sing盤後，參賽者可以自行決定挑戰順序，策略性地選擇先唱哪一首歌。遊戲中最關鍵的機制是「提款線」，只要參賽者成功挑戰到三格連成一線（橫、直、斜皆可）的Level，就會觸發提款線。此時，參賽者將面臨重要抉擇：可以選擇即時「攞錢離場」袋走獎金，或者繼續挑戰贏取更多獎金，玩法極具戰略性。
《唱錢》獎金階梯大公開 挑戰Monster Level最高袋10萬
觸發「提款線」後，獎金將會如何計算？根據節目規則，獎金會因應提款線數目而遞增。成功連成一條提款線可獲港幣$1,000；兩條線獎金提升至$3,000；三條線$5,000；四條線則有$10,000。而遊戲的終極目標，就是挑戰最高難度的「Monster Level」。只要通過了第一條提款線，參賽者便有權選擇直接挑戰Monster Level，其獎金會根據挑戰者當時擁有的提款線數目而有所不同，最高獎金隨時高達港幣$100,000！一夜致富不是夢！
《唱錢》過關要求極嚴格 挑戰失敗獎金即時歸零
想贏走豐厚獎金，參賽者必須有超強的歌唱實力。節目設有嚴格的過關要求，挑戰Level 1至8時，音準及拍子準確率需高於80%才算成功；而要挑戰「Monster Level」，要求更提升至90%以上！當然，有罰亦有賞，若參賽者能以100%完美姿態過關，更可即時額外獲得$1,000獎金。為增加刺激感，節目還設有音準及拍子「血量表」、黃色警告區及紅色危險區，讓觀眾能清晰看到參賽者的表現。但最殘酷的是，一旦挑戰失敗，所有已累積的獎金將會即時歸零，絕對是「一步天堂，一步地獄」！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期