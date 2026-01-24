AlipayHK 呈獻：唱錢｜玩法全攻略 解構9格Sing盤點樣贏走10萬獎金

全新音樂Game Show《AlipayHK 呈獻：唱錢》今晚（24日）首播，標榜只要唱啱音準拍子就有機會贏走高達10萬港元獎金！節目玩法刺激，設有獨特的「9格Sing盤」及「提款線」機制，挑戰失敗獎金更會即時歸零，絕對是膽量與實力的大考驗。究竟參賽者要點樣過關斬將先可以成為大贏家？立即為你送上最詳盡玩法攻略，一文睇清所有贏錢秘訣！