唱錢｜高雄阿億為亡母追夢20年！老婆靠「一粒音」定情勁浪漫

最新一集《唱錢》素人版有猛將登場！來自台灣高雄的參賽者阿億，背後原來有個感人故事，他為了照顧母親，竟將音樂夢想擱置了足足20年，直至母親離世後才決心踏上舞台。更浪漫的是，親臨現場為他打氣的太太，自爆當初靠唱歌App結緣，更因「一粒音」就愛上老公！究竟是怎樣的歌聲，能有如此大的魔力？