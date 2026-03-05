唱錢｜高雄阿億為亡母追夢20年！老婆靠「一粒音」定情勁浪漫
最新一集《唱錢》素人版有猛將登場！來自台灣高雄的參賽者阿億，背後原來有個感人故事，他為了照顧母親，竟將音樂夢想擱置了足足20年，直至母親離世後才決心踏上舞台。更浪漫的是，親臨現場為他打氣的太太，自爆當初靠唱歌App結緣，更因「一粒音」就愛上老公！究竟是怎樣的歌聲，能有如此大的魔力？
阿億為母棄夢20年 苦練半年廣東話登台
官方今日率先發布其中一位超猛料素人阿億的比賽片段，來自高雄的他人還未唱，故事已令人動容。原來阿億一直懷有音樂夢，但為了專心照顧母親，毅然將夢想放下長達20年。直到母親離世，加上適逢《唱錢》給予機會，他決定勇敢踏上舞台，為自己、也為天上的亡母及在身邊支持他的太太追夢。為了在香港舞台上唱贏AI實測系統，阿億更特地苦練廣東話，當主持人森美得悉他只花了短短半年時間，便將廣東話說得相當流利時，亦大感驚訝。
老婆現身爆靠唱歌App結緣 森美搞笑追問顏值
節目中，專程由台灣來港為老公打氣的林太成為另一焦點。她在訪問中甜笑透露，當初二人是靠「唱歌app」結緣，並分享了「一粒音」定情的超浪漫故事，她憶述：「聽咗第一粒音已經鍾情。」一句話即令全場嘩然，更讓大家好奇阿億的歌喉到底有多厲害。主持人森美聽罷即搞笑謂：「係咪老婆好靚？如果老婆唔靚，冇理由咁快學到廣東話！」幽默的發言引來全場大笑，也讓觀眾感受到夫妻間的甜蜜與默契，為緊張的比賽增添不少溫馨氣氛。
阿億獻唱《演員》獲讚享受 Eric Kwok笑指似玩Poker
擅長高音及情深聲線的阿億，在節目中其中一首挑戰歌曲是《演員》。唱畢後，森美大讚其高音部份非常動聽，直言：「後面聽出嚟直頭係享受呀。」給予極高評價。不過，與他充滿感情的歌聲形成強烈對比的是，阿億在整個比賽過程中情緒幾乎沒有任何高低起伏，表現異常冷靜。音樂總監Eric Kwok（郭偉亮）見狀也忍不住戲言：「佢好適合玩 Poker 比賽。」獨特的「Poker Face」形象，配上深情唱功，讓這位為夢想而戰的台灣漢子更添神秘魅力。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期