唱錢｜馮熙燮失控「碌地」畫面震撼！賽後狂爆金句：人生走馬燈都過埋

「聲秀隊」成員馮熙燮（Ryan）在昨晚的TVB節目《唱錢》中，憑著極具戲劇性的表現及賽後連珠炮發的金句，意外成為全晚焦點！他挑戰歌曲時緊張到全程「紮馬」，唱畢後更激動得當場「碌地」，畫面極之震撼，其後發表的「走馬燈」言論更是笑爆全場！