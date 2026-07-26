唱錢｜馮熙燮失控「碌地」畫面震撼！賽後狂爆金句：人生走馬燈都過埋
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「聲秀隊」成員馮熙燮（Ryan）在昨晚的TVB節目《唱錢》中，憑著極具戲劇性的表現及賽後連珠炮發的金句，意外成為全晚焦點！他挑戰歌曲時緊張到全程「紮馬」，唱畢後更激動得當場「碌地」，畫面極之震撼，其後發表的「走馬燈」言論更是笑爆全場！
馮熙燮挑戰舊歌極緊張 紮馬步步為營
昨晚另一重頭戲，落在馮熙燮（Ryan）獨唱挑戰Level 4湯令山的《用背脊唱情歌》。這首歌他早在《聲秀》比賽時已演唱過，連評判Eric Kwok賽前都對他信心十足。然而，Ryan一開口便陷入極度緊張狀態，由第一個音開始已繃緊神經，演唱時全程「紮穩馬步」，猶如「步步為營」，手勢更是多到數不清，與平日的輕鬆形象形成極大反差，緊張的模樣令觀眾都為他捏一把汗。
唱畢崩潰當場碌地 綜合成績88%過關
在極度緊張的狀態下完成整首歌曲後，馮熙燮（Ryan）彷彿耗盡所有力氣，情緒瞬間崩潰，竟在舞台上直接向後一倒「碌地」，雙腳朝天，以極其誇張的肢體語言表達自己的釋放，場面既震撼又搞笑。雖然過程驚險萬分，但他最終仍以綜合成績88%成功過關，證明其演唱實力並未因緊張而大打折扣，驚險地為「聲秀隊」奪得分數。
Ryan賽後金句連環爆發 娛樂感十足
馮熙燮（Ryan）的綜藝感在賽後訪問環節大爆發，他形容自己演唱時的狀態時金句連連，娛樂感十足。他先是形容自己：「我紮住馬嚟唱」，又坦言因太緊張而放棄感情：「本身我帶感情唱，而家放棄咗」。他更誇張地表示：「爭啲一『Bar』冚落嚟」，最後更爆出金句總結這次驚險體驗：「唱完見到一個『Bar』人生走馬燈都過埋」，生動的描述引發現場爆笑。
網民笑爆封新一代金句王：好有綜藝感！
馮熙燮的戲劇性演出和搞笑發言，成功引爆網民討論，不少觀眾留言表示被他笑倒。網民紛紛笑稱：「笑到我肚痛！馮熙燮係咪嚟搞笑㗎？」、「『人生走馬燈都過埋』呢句真係經典！」更有網民大讚他的反差萌：「佢唱歌個樣勁緊張，但講嘢又勁好笑，反差萌！」不少人更封他為「新一代金句王」，並建議電視台給他更多機會：「TVB快啲簽佢做綜藝啦，新一代金句王！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期