唱錢｜龍婷自嘲《中聲》未拎過90分！被師妹挑機竟賴皮回應：我冇乜面
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《中年好聲音》唱將龍婷在《唱錢》節目中竟大爆驚人往事，面對「中3師妹」善玥澄、侯靜伊進擊挑戰，她不但未有懼色，更以超高EQ的賴皮方式回應，笑稱自己「一直都冇乜面」，場面爆笑！究竟是甚麼讓龍婷放下偶包，而師妹們的絕地反擊又能否成功？
師妹落後5分放手一搏 森美煽風點火落龍婷面
今集戰況峰迴路轉，「溢玥伊辰」隊的善玥澄與侯靜伊因落後5分，決定放手一搏，直接挑戰高難度Level 7歌曲《忍》，誓要「翻盤」成功！主持人森美見狀更立即煽風點火，慫恿二人「發動技能」盡地一煲，並笑言可以順道落師姐龍婷面子：「唱贏佢哋，落佢哋面！」此舉瞬間將現場氣氛推至最高點，所有人都期待龍婷如何接招。
龍婷高EQ賴皮回應：我一直都冇乜面
豈料龍婷面對挑釁，不但沒有生氣，反而大方展現幽默與高EQ，笑著賴皮回應：「我參加《中年好聲音》都未攞過90分，我喺呢度攞過兩次超過90分，所以佢搶唔搶我都冇所謂。」她更補上一句金句自我調侃，引爆全場笑聲：
「我一直都冇乜面，哈哈哈！」
龍婷這番可愛又賴皮的回應，不但輕鬆化解尷尬，更突顯了她從《中年好聲音》到《唱錢》的心態轉變，表現得更為鬆弛和享受舞台。
賽前默契羅生門 侯靜伊自稱8分遭善玥澄踢爆
其實在比賽前，善玥澄與侯靜伊受訪時已上演一幕搞笑「羅生門」。當被問到二人合唱的默契度時，侯靜伊自信表示高達8分，默契十足。怎料身旁的善玥澄聽後，竟笑著無情踢爆：「其實我哋事前完全冇夾過！」兩人一唱一和，展現出私下可愛又搞笑的互動，與台上的緊張氣氛形成強烈對比。
網民激讚龍婷有風度：EQ高又玩得
節目播出後，網民對龍婷的反應讚不絕口，紛紛留言大讚她的綜藝感和高EQ。「龍婷EQ真係好高！完全係智慧嘅表現」、「『我冇乜面』呢句笑到我肚痛，好可愛！」、「呢啲先係真正玩得嘅前輩，有風度又唔會擺款」、「以前覺得佢好靜，原來咁玩得！」、「善玥澄同侯靜伊都好搞笑，成個節目氣氛好好」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期