唱錢｜師妹善玥澄侯靜伊挑機！龍婷自嘲冇面 結局靠13秒險勝勁緊張

昨晚（20日）播出的《唱錢》ALL STARS版上演「女女對決」，戰況極度緊張！「中3師妹」善玥澄、侯靜伊越級挑戰「中1師姐」李佳、龍婷，更成功發動技能逆襲追平。最終兩隊要在「終極Monster戰」一決高下，究竟鹿死誰手？