唱錢｜師妹善玥澄侯靜伊挑機！龍婷自嘲冇面 結局靠13秒險勝勁緊張
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昨晚（20日）播出的《唱錢》ALL STARS版上演「女女對決」，戰況極度緊張！「中3師妹」善玥澄、侯靜伊越級挑戰「中1師姐」李佳、龍婷，更成功發動技能逆襲追平。最終兩隊要在「終極Monster戰」一決高下，究竟鹿死誰手？
師妹善玥澄強攻搶分 李佳發動技能竟失敗
昨晚一集戰況激烈，「溢玥伊辰」隊的「中3師妹」善玥澄和侯靜伊，面對領先5分的「李浩威龍」隊師姐李佳及龍婷毫無懼色。善玥澄更強攻Level 7難度歌曲《忍》，以高達94.1%的綜合成績過關，氣勢凌厲。眼見優勢可能被蠶食，身為《中年好聲音》第一季亞軍的李佳立即發動全新技能，挑戰同一首歌試圖搶分，可惜表現未如理想，最終僅獲89.5%綜合成績，搶分失敗，場面一度尷尬！
龍婷自嘲「一直都冇乜面」 侯靜伊頂壓逆襲成功
隨後龍婷選唱Level 3的《夢醒時分》，順利以93.4%過關，將比數拉開至22對19分。此時Sing盤只剩低難度歌曲，主持森美即場「煽動」善玥澄及侯靜伊發動技能搶分落前輩面，豈料龍婷竟笑著大方回應：「我一直都冇乜面」，金句引爆全場笑聲。最終「溢玥伊辰」隊決定派出侯靜伊挑戰《夢醒時分》，她頂住巨大壓力，唱出94.7%更高分數，成功逆襲，將兩隊比數追成平手！
終極Monster戰13秒定勝負 森美嗌：未試過咁緊張
由於兩隊打成平手，比賽被推向「終極Monster戰」決勝負！兩隊需合唱高難度歌曲《睡公主》，若雙雙失敗，則以「撐得耐啲」一方為勝。率先登場的善玥澄、侯靜伊在歌曲剩下49秒時挑戰失敗；而李佳、龍婷則成功捱到剩下36秒，最終以13秒之差驚險勝出，更為家庭觀眾贏得10,000港元福利！主持人森美事後也坦言：「未試過咁緊張，要逐秒睇、逐粒音聽！」
網民激讚戰況緊張：心血少啲都唔得
節目播出後，網民對今集「女女對決」反應熱烈，大讚戰況峰迴路轉，緊張刺激。不少人留言洗版：「今集真係睇到手心出汗，Monster戰逐秒計勁癲！」、「龍婷句『我一直都冇乜面』笑死，EQ好高！」、「師妹逆襲嗰下好熱血，雖然最後輸咗但雖敗不餒！」、「呢個新賽制好睇好多，鬥智鬥力！」就連有份參賽的侯靜伊賽後亦意猶未盡地表示：「嗰吓心血少啲都唔得！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期