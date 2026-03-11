唱錢｜40歲Derek放棄追夢19年再戰！獲Eric Kwok激讚：咬字最正！
最新一集《唱錢》除了有「靚太」Mani，還有另一位追夢者感動全場！現年40歲的參賽者Derek，原來曾是「歌唱比賽達人」，19年前在歌唱比賽止步後便放棄明星夢。如今為自己再勇敢一次，重啟追夢模式，其背後故事及堅定決心，加上獲評判Eric Kwok高度評價的靚聲，令他成為另一位十萬獎金的有力競爭者！
Derek曾與Mani同場比試 19年前八強止步棄夢
被形容為「歌唱比賽達人」的Derek，自小便參加無數比賽，一心追逐歌手夢。原來他與另一位熱門參賽者Mani一樣，都曾參加過英皇新秀歌唱比賽。可惜在2007年，即19年前的比賽中，Derek於八強階段便宣告止步，這次經歷讓他大受打擊，最終決定放棄夢想，回歸現實生活。直到遇上《唱錢》這個舞台，埋藏在心底的火苗再度燃起，決定在踏入40歲之際為自己再追一次夢，這份中年追夢的勇氣相當感人。
Eric Kwok力讚Derek零懶音 稱冠所有參賽者
雖然Derek的追夢路曾經中斷，但其實力絕對不容小覷。在節目中，他的靚聲獲得評判Eric Kwok讚不絕口，特別點名表揚其咬字技巧是眾多參賽者中最好的：「你係咁多參賽者，係咬字最正嘅一個，零懶音」。Eric Kwok更進一步稱讚他「低中音都好聽」及演繹歌曲時「太有感情」。雖然《唱錢》的賽制主要考驗音準，但Eric Kwok的專業評價，足以證明Derek擁有非常紮實的演唱功底和巨大潛力，絕對是贏取十萬港元現金獎的大熱人選。
