唱錢｜40歲Derek放棄追夢19年再戰！獲Eric Kwok激讚：咬字最正！

最新一集《唱錢》除了有「靚太」Mani，還有另一位追夢者感動全場！現年40歲的參賽者Derek，原來曾是「歌唱比賽達人」，19年前在歌唱比賽止步後便放棄明星夢。如今為自己再勇敢一次，重啟追夢模式，其背後故事及堅定決心，加上獲評判Eric Kwok高度評價的靚聲，令他成為另一位十萬獎金的有力競爭者！