唱錢｜錄影爆「跌咪」意外！Desta失手撻Q勁尷尬 森美食花生贈興笑到失控
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《唱錢》錄影現場爆出爆笑意外！節目招牌拋咪環節竟發生嚴重失誤，「可愛擔當」Desta完全失手接唔住郭偉亮拋出的咪高峰，場面一度極度尷尬。旁邊的主持森美見狀即場「食花生」幸災樂禍，更笑到失控，究竟當時情況有幾搞笑？
Desta失手接咪撻Q 郭偉亮面前勁尷尬
在《唱錢》節目中，每次挑戰者準備獻唱前，音樂總監郭偉亮（Eric Kwok）都會將咪高峰拋給「可愛擔當」Desta，這個招牌動作已成為節目標誌。然而，昨晚一集錄影時，這個環節卻發生意外。當大家氣勢如虹地嗌完口號《唱錢》後，郭偉亮如常將咪拋給Desta，但今次Desta竟完全接唔住，導致「跌咪意外」發生。之前幾次已是「危危乎」的她，這次當眾「撻Q」，只能尷尬地立即跑下台執咪，場面非常搞笑。
森美幸災樂禍食花生：終於都發生喇！
目擊整個意外過程的主持森美，完全沒有上前幫忙的意思，反而與郭偉亮一同「食花生」，在旁邊幸災樂禍。看到Desta尷尬的模樣，森美更忍不住笑到彎晒腰，並爆出一句：「（跌咪）終於都發生喇。」似乎對這個意外期待已久，其「衰格」反應令現場氣氛更加歡樂，盡顯主持之間的鬼馬火花。
網民睇到好開心：Desta好可愛！
這個爆笑小插曲播出後，在網絡上引來不少迴響，氹得網民非常開心。許多觀眾都留言表示被這個畫面笑死：「睇到呢度笑咗出聲，森美個樣衰到呢！」、「Desta個樣好尷尬但真係好可愛！」、「呢啲蝦碌嘢先係精髓，好睇過唱歌！」、「之前見佢幾次都差啲甩手，估到實有今日！」、「求Desta心理陰影面積，下次Eric唔好拋咁大力啦！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期