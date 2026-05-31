唱錢｜錄影爆「跌咪」意外！Desta失手撻Q勁尷尬 森美食花生贈興笑到失控

《唱錢》錄影現場爆出爆笑意外！節目招牌拋咪環節竟發生嚴重失誤，「可愛擔當」Desta完全失手接唔住郭偉亮拋出的咪高峰，場面一度極度尷尬。旁邊的主持森美見狀即場「食花生」幸災樂禍，更笑到失控，究竟當時情況有幾搞笑？