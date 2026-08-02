唱錢｜Eric Kwok變身神預言家！未唱已估中賽果被封「人肉AI」嚇窒網民

昨晚（1日）播出的TVB節目《唱錢》中，除了參賽者表現緊張刺激，音樂總監Eric Kwok（郭偉亮）的「神預言」功力更成為全晚焦點！他多次在參賽者未開口前已精準預測其表現，對歌曲結構的掌握達到「人肉AI」級數，令一眾網民嘖嘖稱奇，究竟他有幾神？