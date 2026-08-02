唱錢｜Eric Kwok變身神預言家！未唱已估中賽果被封「人肉AI」嚇窒網民
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昨晚（1日）播出的TVB節目《唱錢》中，除了參賽者表現緊張刺激，音樂總監Eric Kwok（郭偉亮）的「神預言」功力更成為全晚焦點！他多次在參賽者未開口前已精準預測其表現，對歌曲結構的掌握達到「人肉AI」級數，令一眾網民嘖嘖稱奇，究竟他有幾神？
預言煲仔高音強項：呢首歌應該會唱得唔錯
在參賽者江顯朗（煲仔）準備挑戰Level 3《餓狼傳說》時，Eric Kwok已率先「神預警」，他看穿煲仔的聲線特質，並大膽預測：「我懷疑你呢首歌應該會唱得唔錯，因為啲音偏高。」結果煲仔果然憑此曲獲得高分，更在拍子一項奪得100%滿分，完全印證了Eric Kwok的判斷。此外，在煲仔挑戰Level 4《I Miss You》前，Eric Kwok更細緻提醒：「唱完Chorus要落番落嚟兩句，嗰兩句好低音，記住去到嗰個位Hea啲。」
再神預警Connie失準：呢隻歌一定要淡定
Eric Kwok的神力不止於此，他對另一位參賽者Connie的表現同樣有精準預測。在Connie挑戰Level 3《我真的受傷了》之前，Eric Kwok已語重心長地指出：「呢隻歌一定要淡定，唔可以急。」彷彿預視到她會在此曲失手。果不其然，Connie最終因表現失準而挑戰失敗，Eric Kwok事後更一針見血地評論：「好彩你開頭好咋，連衰幾粒音。」其對歌曲結構的透徹了解及對參賽者表現的洞察力，實在令人佩服。
網民封Eric Kwok為人肉AI：簡直係樂壇GPS！
Eric Kwok的連番神準預測，讓網民看得目瞪口呆，紛紛封他為「人肉AI」。大量留言激讚：「Eric Kwok真係神！點可以估得咁準？」、「佢唔係評判，佢係劇透！笑死！」、「人肉AI呢個名好貼切，對首歌嘅結構瞭如指掌。」、「聽佢分析仲好睇過聽參賽者唱歌！」、「簡直係樂壇GPS，邊個位會出事都知。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期