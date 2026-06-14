唱錢｜Eric Kwok與Desta李茵彤花式拋咪！Desta自爆初時勁驚：驚支咪會痛

《唱錢》除了有緊張刺激的歌唱對決，主持人Eric Kwok與Desta李茵彤之間的互動亦成為節目一大亮點。兩人獨創的「花式拋咪」交接儀式，盡顯非凡默契，最近Desta更搞笑自爆初時對此舉動的恐懼，更擔心會弄痛咪高峰，場面搞笑！