唱錢｜Eric Kwok與Desta李茵彤花式拋咪！Desta自爆初時勁驚：驚支咪會痛
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《唱錢》除了有緊張刺激的歌唱對決，主持人Eric Kwok與Desta李茵彤之間的互動亦成為節目一大亮點。兩人獨創的「花式拋咪」交接儀式，盡顯非凡默契，最近Desta更搞笑自爆初時對此舉動的恐懼，更擔心會弄痛咪高峰，場面搞笑！
主持默契大考驗 上演望都唔望「花式拋咪」
在節目中，Eric Kwok與Desta這對「拋咪拍檔」已將簡單的交接咪高峰動作，昇華至極具觀賞性的表演。他們前後示範了多款「花式拋咪」，當中許多次兩人更是「望都唔望對方」就將咪高峰拋出，完全依賴對彼此的信任與默契，這個招牌動作已成為考驗二人合拍程度的指定環節，也為緊張的比賽氣氛增添不少趣味。
Desta李茵彤搞笑分享演變史：「支咪會痛架嘛！」
被問到是否因為合作日子久了，才與Eric Kwok練成如此多變的拋咪大法時，Desta大方分享了這個「Drop The Beat」招牌動作的演變過程。她搞笑地回憶初時的擔憂：「最初係驚嘅，驚打到 Eric Sir，又驚跌支咪落地，支咪會痛架嘛！」她續說：「但同 Eric Sir 熟咗後，佢會成日諗啲新嘅方法，好似話今次調轉拋，點點點。然後我哋不斷切磋，就演變咗咁多拋法出嚟，我自己都鍾意架，因為（拋接反應）夠真實。」一番話盡顯二人私下的好感情。
觀眾睇得勁開心：「每次都好期待佢哋點拋」
對於這個充滿驚喜的環節，觀眾們都表示非常受落，更成為每集期待的看點之一。網民紛紛留言大讚：「呢個拋咪真係好好睇，好有默契！」「Desta話支咪會痛真係笑死我，好可愛！」「Eric Kwok同Desta呢對主持組合好有火花。」「每次都好期待佢哋今次又有咩新花式，好似睇雜技咁！」「望都唔望就拋，真係信得過對方先做到。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期