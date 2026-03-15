唱錢｜40歲Mani一夜爆紅！網民洗版狂推直入《中4》：可以原地出道
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《唱錢》昨晚（3月14日）誕生首位十萬獎金得主，40歲人母Mani憑著超凡實力一夜爆紅，引爆網絡討論！節目直播聊天室熱度衝破600,000，Threads及各大社交平台更被洗版式留言淹沒，網民紛紛化身粉絲，激讚「高手在民間」。這位素人唱將的驚人表現，究竟如何在短短一晚間贏盡民心，甚至被力推直接出道？
Threads官網遭洗版 Mani獲封Monster Mother
隨著Mani成功挑戰高難度歌曲《一枝花》並勇奪十萬大獎，網上討論區瞬間「民情洶湧」。節目官方聊天室討論度直線飆升，衝破600,000大關，創下新高。與此同時，在Threads及無綫官方社交網上，關於Mani的討論帖文如雨後春筍般湧現，網民洗版式留言，幾乎全是正面評價。不少網民驚嘆其穩定性及歌唱技巧，更因她成功擊敗魔王級歌曲，而為她冠上「Monster Mother Mani」的稱號，人氣一時無兩，成為全城熱話人物。
網民激讚高手在民間 力推Mani原地出道
Mani的驚人實力徹底征服網民，留言區湧現大量讚美之詞，不少人直呼難以置信。網民紛紛表示：「屈機」、「唱到仲要好聽，好勁」、「高手在民間」、「聲底靚」。更有大量網民認為她的實力已超越素人級數，強烈建議她直接出道：「可以原地出道」、「嚟玩吓都贏到十萬，呢位媽媽 Respect」。甚至有網民開玩笑說：「能否特別安排佢直接參加《中 4》？」意指她有足夠實力挑戰《中年好聲音4》，可見其歌喉已獲廣大觀眾認可。
Mani被指似6大天后 追夢故事感動全網
除了實力備受肯定，Mani的聲線亦引起熱議，網民綜合意見後，指其聲音酷似林憶蓮、陳慧琳、彭羚、鄧麗欣、鄭秀文及胡蓓蔚的混合體，評價極高。更重要的是，她以40歲人母身份追夢的故事深深打動了無數觀眾，網民感性留言：「佢證明咗 40 歲都可以繼續追夢，有 2 個小朋友都可以繼續追夢，結咗婚都可以繼續追夢」、「實在令好多中年人重拾希望及自信，多謝你的勇氣」。Mani的勝利不僅是個人榮譽，更成為鼓舞人心的社會熱話。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期