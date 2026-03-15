唱錢｜40歲Mani一夜爆紅！網民洗版狂推直入《中4》：可以原地出道

《唱錢》昨晚（3月14日）誕生首位十萬獎金得主，40歲人母Mani憑著超凡實力一夜爆紅，引爆網絡討論！節目直播聊天室熱度衝破600,000，Threads及各大社交平台更被洗版式留言淹沒，網民紛紛化身粉絲，激讚「高手在民間」。這位素人唱將的驚人表現，究竟如何在短短一晚間贏盡民心，甚至被力推直接出道？