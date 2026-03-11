唱錢｜40歲靚太Mani激似鄭秀文？網民力推參加《中年好聲音》！
Mani挑戰九格Sing盤 翻版鄭秀文震驚全場
在最新一集《唱錢》中，Mani繼續挑戰極具難度的「九格Sing盤」。她在上集已憑平均90.12%的綜合成績，成功駕馭Level 1《信者得愛》、Level 2《Show You》、Level 3《後來》、Level 4《紅豆》及Level 6《女神》等多首歌曲。特別是演繹《信者得愛》時，其獨特聲線及唱腔獲網民一致認為與原唱鄭秀文極為相似，表現令人眼前一亮。Mani在節目中展現的穩定實力，讓不少觀眾看好她能順利通過餘下關卡，成為首位贏得十萬港元現金大獎的參賽者，戰況相當激烈。
Eric Kwok森美激讚專業級 Mani自爆瘋癲練歌史
Mani的超強實力不但征服網民，連評判Eric Kwok及森美都讚不絕口。Eric Kwok大讚Mani模仿能力驚人：「佢耳仔好犀利，模仿到啲人去到呢個地步，首先你一定要聽得出，知道喺咩位而又做到（番出嚟），佢聲帶 Control 好勁」，更直言「喺呢個節目唱得到又得好係好難嘅」。森美亦補充說：「你係接近職業歌手 Level。」當被問及為何音準如此厲害時，Mani笑言全靠土法煉鋼，方法是瘋狂重播同一首歌：「我一隻歌聽好多好多次，可能幾個月我都係聽緊嗰隻歌、跟住係咁唱」，獨特的練歌方式讓森美也忍不住笑稱她「瘋癲」。
Mani面試片段曝光 率直個性圈粉無數
除了唱功了得，Mani的率直個性亦為她贏得大量粉絲。早前電視台公開其面試片段，化上淡妝、戴著粗框眼鏡的她，對答幽默又貼地，例如自嘲「又唔使好聽、又唔使台風，咁本身我冇乜嘅，咁咪可以試吓」，又坦言「其實我由細到大都發明星夢」。她更透露兩個兒子經常催促她參加《中年好聲音》，並搞笑地說：「40歲都幾大鑊架，奔四吖嘛，女人嚟講幾大鑊嘅。」這些金句盡顯其可愛真實的一面，與台上的霸氣形象形成極大反差。
網民洗版式力讚Mani：堅好聽！唔參加中年好聲音太浪費
節目播出後，網民反應極為熱烈，討論區被Mani的相關話題洗版。大部分留言都一面倒激讚其唱功：「把聲都似 Sammi」、「堅好聽」、「聲底好好」、「佢勁過《中年》，《中年》知自己唱咩歌，佢係上到去先知要唱乜嘢歌」。同時，不少網民亦被她的外貌及個性吸引：「四十歲都幾靚」、「第一眼以為係林欣彤」、「似呂慧儀」。對於她的幽默對答，網民更是讚不絕口：「對話好搞笑」、「心態唔錯，對答冇距離感」、「呢位媽咪好率真」，紛紛力推她參加下一屆《中年好聲音》，認為其實力絕對不容忽視。