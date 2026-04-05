唱錢｜XiX沙律跳唱《數字人生》零索氣！4歲已代表香港參賽 舊片流出震驚網民！

昨晚《唱錢》女團XiX中年紀最小的成員繆昀希（沙律）一夜爆紅！原來是《唱錢》忠實粉絲的她，竟大膽挑戰跳唱側田曾演繹過的《數字人生》，全程舞姿有力兼零索氣，超班表現震驚全場，更引來網民洗版式討論！這位明日之星的驚人背景亦隨即被揭露，究竟她有何厲害之處？