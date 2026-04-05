唱錢｜XiX沙律跳唱《數字人生》零索氣！4歲已代表香港參賽 舊片流出震驚網民！
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昨晚《唱錢》女團XiX中年紀最小的成員繆昀希（沙律）一夜爆紅！原來是《唱錢》忠實粉絲的她，竟大膽挑戰跳唱側田曾演繹過的《數字人生》，全程舞姿有力兼零索氣，超班表現震驚全場，更引來網民洗版式討論！這位明日之星的驚人背景亦隨即被揭露，究竟她有何厲害之處？
沙律挑戰跳唱《數字人生》 舞姿有板有眼獲激讚
在昨晚播出的節目中，XiX成員沙律透露自己是《唱錢》的Fans，因受到前輩側田挑戰《數字人生》的啟發，決定挑戰跳唱版本。只見沙律在台上表現得揮灑自如，不但歌聲穩定，舞姿更是有板有眼，而且在高速唱跳下依然面不改容，完全沒有喘氣，展現出驚人的體能和舞台實力。其淡定表現與超齡的台風，與她的可愛外表形成極大反差，令觀眾和網民大為驚艷。
網民洗版狂讚沙律：「我今日開始入粉」
沙律的精彩演出瞬間俘虜大批觀眾，網民紛紛湧到社交平台留言激讚，更有人直言要立即「入粉」！留言區被讚美聲洗版：「尋晚你唱歌好勁」、「唱慢歌都好聽，果然有料」、「唱得又跳得」、「好有塑造性，把聲辨識度好高」。除了實力備受肯定，沙律在節目中不時流露的可愛「少女心」亦成功圈粉，有網民大讚：「我今日開始入粉」。一夜之間，沙律的人氣可謂直線飆升。
沙律4歲舊片曝光 曾代表香港出戰韓國舞蹈大賽
隨著沙律人氣急升，她的驚人背景亦被網民翻出。原來沙律自小便熱愛唱歌跳舞，天賦異稟。最令人津津樂道的，是她年僅4歲時，已被著名舞蹈導師Bo Sir欽點，與其他舞者組成「HONG KONG POP」，代表香港參加韓國舉辦的舞蹈大賽。團隊最終不負眾望，勇奪香港站冠軍，並遠赴首爾繼續作賽。這段驚人履歷，完美解釋了為何沙律在台上有如此大將之風，其潛力絕對無可限量。
網民力捧沙律做未來之星：香港樂壇有希望
沙律的超班表現及驚人履歷曝光後，網民對她的未來發展充滿期待，紛紛留言力捧。不少網民認為她是香港樂壇的明日之星：「香港樂壇未來有希望了！」、「沙律妹妹前途無可限量！」、「又可愛又有實力，好難唔鍾意佢。」、「4歲就代表香港比賽，根本係天才少女！」、「呢個妹妹唔簡單，睇好佢！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期