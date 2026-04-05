唱錢｜女團成員Caitlin挑戰失敗！崩潰爆喊自責辜負隊友 Eric Kwok罕有溫情力撐？
Caitlin挑戰終極關卡失敗 當場崩潰痛哭
昨晚節目中，女團XiX表現出色，良玳瑩（Crystal）、楊秉頤（Caitlin）及繆昀希（Charlotte）三人合力，順利連闖八關，氣勢如虹。來到最後的Monster Level，團隊決定派出Caitlin挑戰高難度歌曲《Without You》。可惜Caitlin最終挑戰失敗，無法為團隊贏得終極獎金。當結果宣佈一刻，一直承受巨大壓力的Caitlin終於崩潰，在鏡頭前失聲痛哭，場面相當震撼，隊友亦立即上前安慰。
Caitlin紅眼受訪自責：「辜負咗觀眾同隊友」
事後Caitlin接受製作組訪問時，雙眼依然通紅，情緒久久未能平復。她坦言對自己的表現感到極度失望，更哽咽表示辜負了很多人。Caitlin在訪問中剖白內心感受，將所有責任攬上身，含淚說出金句：「唔單止辜負咗自己、仲辜負埋觀眾、隊友同 Eric Kwok，真係對自己好失望。」言語間充滿自責，可見她對這次挑戰看得非常重，也對自己的失誤深感內疚。
虎爸Eric Kwok突變慈父：「我好Proud of佢」
面對Caitlin的崩潰，一向對XiX要求極高的「虎爸」Eric Kwok，罕有地流露出溫柔一面。他不但沒有責備，反而上前鼓勵Caitlin，大讚：「Caitlin 去到呢個位已經係好勁！」給予愛將最大的支持。事後Eric Kwok受訪時更坦言，起初對結果感到意外，但得知Caitlin背後的付出後，想法完全改變：「但佢真係好辛苦，好多考試、好多功課，一日瞓得三、四個鐘都係咁練，我後尾知道咗（佢咁勤力）就冇失望，仲好 Proud of 佢。」一席話盡顯其愛才之心。
網民心痛Caitlin：壓力一定好大
節目播出後，大批網民湧入討論區留言，紛紛表示心痛Caitlin的眼淚，並為她打氣。有網民認為她年紀輕輕就要面對如此大的壓力，實在不易：「Caitlin唔好喊啦，你已經好叻女！」、「睇到佢喊我都心痛，壓力一定好大。」不少人亦被Eric Kwok的暖心舉動感動：「Eric Kwok原來都有溫柔一面，好感動！」、「失敗乃成功之母，加油Caitlin！支持你！」、「呢個年紀要承受咁多嘢，真係唔容易。」