唱錢｜女團成員Caitlin挑戰失敗！崩潰爆喊自責辜負隊友 Eric Kwok罕有溫情力撐？

昨晚《唱錢》播出一集，由Eric Kwok一手栽培的女團XiX擔任嘉賓，其中成員楊秉頤（Caitlin）在挑戰終極Monster Level時失手，當場情緒崩潰爆喊！Caitlin淚灑舞台，不斷自責辜負隊友及觀眾，場面令人心酸。一向被封為「虎爸」的Eric Kwok見狀，其反應竟一反常態，究竟他會如何安慰愛將？