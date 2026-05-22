商天娥再陷欺凌風波 結怨藝人名單曝光 傳與宣萱鄧萃雯不和
楊思琦節目上憶述片場被孤立崩潰爆喊衝出廠
楊思琦在節目中透露，當年拍攝期間已盡量「左閃右避」，但該前輩仍然對著空氣喊話嘲諷：「唉！又遮住！」令她感到孤立無援。伍詠薇更即場模仿該前輩當年的語氣和神態，楊思琦坦言本來已沒有記住這些事，但伍詠薇「扮得太神似」，令她一下子記起那些人的嘴臉，不禁悲從中來。楊思琦憶述最終自己在片場突然大叫及爆喊，衝出廠外崩潰大哭，而伍詠薇亦透露自己當年因重感冒NG，同樣被該前輩揪著痛腳不放。
商天娥曾公開承認不善辭令容易令人誤會
商天娥曾是無綫1980年代當紅一線花旦之一，她曾公開談到自己「從小到大不善辭令，甚少跟人溝通，容易令人誤會」。2019年，她與鄧萃雯在教會分享會上重逢，罕有承認當年因父親生病、身心俱疲加上不懂表達才導致誤會，更在台上主動親吻鄧萃雯，上演「一吻泯恩仇」。不過，這次世紀和解只是她眾多不和傳聞中的其中一宗，翻查過去十多年的報道，與商天娥傳出摩擦的藝人名單之長，在TVB歷史上堪稱罕見。
商天娥不和名單完整曝光涉及11位藝人及幕後團隊
鄧萃雯（《巾幗梟雄》）——2009年拍攝期間，盛傳商天娥不滿鄧萃雯戲份過重，在片場經常黑面及「搭嘴說是非」，兩人關係跌入冰點，更有傳鄧萃雯因此抗拒在續集與她合作，這段恩怨歷時10年才在2019年教會分享會上正式破冰。
張兆輝（《結·分@謊情式》）——2011年兩人飾演夫妻卻戲外翻臉，張兆輝罕有對媒體直言：「有哪一個沒被她罵過？你隨便問誰都知」，並公開表示若有選擇不會再與商天娥合作。
宣萱（《掌上明珠》）——2010年拍攝期間，兩位「姐級」花旦在片場「當對方透明」，候場時全程零交流，同劇林保怡更踢爆她們「從來沒有同桌吃過飯」。宣萱被問及時僅以「No Comment」回應，但隨後暗諷有人需要「練練EQ」。
滕麗名（《結·分@謊情式》）——有傳商天娥仗著資歷深，硬生生要求監製修改劇本以削減滕麗名戲份，後期兩人勢成水火，滕麗名更在社交平台發文暗諷商天娥，關係徹底破裂。
雪妮（《結·分@謊情式》）——資深前輩雪妮被傳因難忍商天娥在片場天天遲到及態度惡劣，直接向監製要求「將自己的角色寫死」，希望提早離開劇組逃離是非地。
胡楓（《結·分@謊情式》）——當時已年近80歲的「修哥」胡楓，因商天娥經常無故遲到而要在片場傻傻等待，引發劇組台前幕後極大民憤。
郭晉安（《古靈精探B》）——2009年拍攝期間，商天娥被指經常以長輩姿態干預拍攝，甚至強行修改對白與劇本，令身為男主角的視帝郭晉安感到極度不被尊重。
郭羨妮（《古靈精探B》）——同劇女主角郭羨妮私下向圈中友人抱怨，指商天娥在片場自視甚高，經常「指導」後輩演戲，直言和她對戲時壓力極大，整部劇拍得非常壓抑。
吳君如（藝員訓練班時期）——兩人同為TVB第12期藝員訓練班同學，年輕時已因性格「火星撞地球」而結怨，畢業後幾十年幾乎「有你沒我」拒絕同台，直到多年後曾華倩在訪談節目中致電吳君如調停，這段塵封數十年的恩怨才正式曝光。
楊思琦（《翻叮一族》）——即今次風波的核心，網民根據節目線索鎖定商天娥為帶頭孤立楊思琦的「前輩大姐大」，當年已有報道指商天娥在該劇片場「脾氣大」，與劇組關係緊張。
TVB幕後團隊——據傳在《結·分@謊情式》期間，助理導演與收音師曾聯名向上級投訴商天娥態度惡劣，高層更當面對她說：「娥，我都唔明點解連幕後人都話你有問題！」這句話嚴重打擊她的自尊心，最終成為她憤而離巢的導火線。
網民熱議不和名單之長直呼「得罪人多稱呼人少」
事件在網上引發大量討論，不少網民翻出商天娥過去的種種片場傳聞，留言區一片嘩然。有網民表示：「數嚟數去成個無綫都得罪晒，真係得罪人多稱呼人少」、「連修哥都要等佢，真係幾大膽」、「難怪楊思琦喊成咁，被成班人孤立嗰種感覺真係好難受」。亦有網民為商天娥說話：「佢自己都講過唔識溝通，可能真係性格問題多過惡意」、「同雯女都和解咗，證明佢唔係完全冇反省」。不過更多網民認為，當不和名單長達11位藝人加上整個幕後團隊，已經很難單純用「不善辭令」來解釋。