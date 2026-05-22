商天娥再陷欺凌風波 結怨藝人名單曝光 傳與宣萱鄧萃雯不和

楊思琦與伍詠薇近日在節目《九運會客室》中爆料，當年拍攝TVB時裝劇時遭某位「前輩大姐大」拉幫結派集體欺凌，楊思琦更在節目上憶述往事時忍不住落淚。網民根據「時裝劇、雙生雙旦、女導演執導」等線索，迅速鎖定2010年播出的《翻叮一族》，而頭號嫌疑人正是縱橫影視圈數十年、以性格火爆著稱的商天娥——翻查資料，與她傳出不和的藝人名單竟然多達11位。