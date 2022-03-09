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冼靖峰原來都係「喇沙仔」！ 盤點12位圈中校友 森美同孫耀威原來同屆

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由李思捷主持嘅遊戲節目《思家大戰》日前搵咗甘草演員江榮暉、冼靖峰、黃建東、Patrick Sir及周奕瑋組隊上節目，原來五位都係畢業於香港知名學府「喇沙書院」，日前江榮暉就喺IG貼出一張師兄弟合照，相當震撼！但其實圈中仲有好多「喇沙仔」！

喇沙 思家大戰 黃建東 冼靖峰 《思家大戰》每集陣容鼎盛
《思家大戰》每集陣容鼎盛（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）
思家大戰 黃建東 冼靖峰 江榮暉在社交網貼出與4位喇沙校友參加《思家大戰》合照
江榮暉在社交網貼出與4位喇沙校友參加《思家大戰》合照 （圖片來源：[email protected]

黃建東當年會考 冼靖峰先出世

難得五個唔同年代嘅校友走埋一齊，當然會傾起「邊一年畢業」嘅話題，當冼靖峰聽到黃建東話1998年考會考嗰陣，冼靖峰就答自己都係98年，但係98年先出世，搞到場面尷尬得嚟又搞笑，黃建東仲即刻攬住冼靖峰叫阿仔。而Patrick Sir就講番喇沙好出名嘅聖誕舞會：「為咗一睹我哋喇沙仔嘅風采，啲女校晨早就話留門票。」黃建東就踢爆Patrick Sir其實係等女仔追至真，各人嘅回憶返番晒嚟，傾到停唔到口。

喇沙 思家大戰 黃建東 冼靖峰 冼靖峰出世同年，黃建東考會考
冼靖峰出世同年，黃建東考會考（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）

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冼靖峰曾直播失言

講到冼靖峰，23歲嘅佢入行前喺銀行返工，曾經參加過TVB《聲夢傳奇》第一季同ViuTV《全民造星II》，而家係星夢旗下歌手兼無綫合約藝員。但佢最令人印象深刻嘅事，不得不提喺早前一個網上騷度失言：「03即係咩？即係SARS死剩種？係咪呀？」即被網民鬧爆，之後佢都知衰，有為失言道歉同埋自責唔夠成熟。其實除咗佢哋幾個，圈中仲有唔少「喇沙仔」，包括DJ森美、填詞人林夕、電影笑匠許冠文等等。

喇沙 思家大戰 黃建東 冼靖峰 冼靖峰曾在網上直播騷失言
冼靖峰曾在網上直播騷失言（圖片來源：「All About Music」 YouTube截圖）

盤點圈中喇沙仔

森美

48歲嘅森美原名梁志健，中學曾就讀聖士提反書院及喇沙書院，96年畢業於香港中文大學新聞與傳播學院。現時除咗主持商台節目《早霸王》等電台節目，仲兼司儀及演員於一身。

喇沙 思家大戰 黃建東 冼靖峰
（圖片來源：[email protected]

孫耀威

現時49歲嘅孫耀威原本同沙田官立中學，中六嘅時候轉咗去喇沙書院，仲同森美同屆！及後發展歌唱事業，近年已將工作重心移師內地。

喇沙 孫耀威
孫耀威（圖片來源：[email protected]

林夕

林夕原名梁偉文，被譽為香港一代詞神，80年代加入樂壇成為填詞人，陳奕迅嘅《Shall we talk》、《富士山下》同埋《K歌之王》呢啲咁深入民深嘅作品都係出自佢手筆，現居台灣，從事多媒體工作。

喇沙 思家大戰 黃建東 冼靖峰
（圖片來源：[email protected]林夕）

周奕瑋

38歲周奕瑋畢業於喇沙書院及香港理工大學，曾到東京進修日文，返港後加入無綫成為主持，近年主持旅遊節目備受好評，《周遊東京》係代表作之一。

喇沙 思家大戰 黃建東 冼靖峰
（圖片來源：[email protected]

趙永洪

43歲嘅趙永洪第13屆無綫藝訓班畢業，07年參與處境劇《同事三分親》飾演Marco，終於成功入屋。2017年喺台慶劇《降魔的》嘅演出再獲網民讚賞，但始終無緣擔任更重戲份嘅角色，舊年離巢無綫外闖發展。

喇沙 思家大戰 黃建東 冼靖峰
（圖片來源：[email protected]

黃建東

40歲嘅黃建東除咗係喇沙仔，仲係紐約州立大學戲劇系學士，2011年參加香港先生選舉，獲得「演藝潛能大獎」，並簽約成為無綫藝人。

喇沙 思家大戰 黃建東 冼靖峰
（圖片來源：[email protected]

許冠文

年近80嘅許冠文，香港喜劇演員，係首屆香港電影金像獎影帝，亦係演藝人協會創會會長。

喇沙 思家大戰 黃建東 冼靖峰
（圖片來源：《總是有愛在隔離》劇照）

郭子豪

現時30歲的郭子豪亦曾就讀喇沙書院，並往英國布萊頓公學繼續唸書，畢業於倫敦帝國學院機械工程系。

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（圖片來源：[email protected]

藍奕邦

現時43歲的藍奕邦小時候在香港島華富邨長大，曾就讀聖士提反書院附屬小學，後赴加拿大就讀小五、小六及初中，至中四時返港就讀喇沙書院，大學畢業後曾到唱片公司自薦當歌手。

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（圖片來源：[email protected]

冼靖峰

1998年出世嘅冼靖峰曾就讀喇沙小學、喇沙書院，2020年於香港大學取得工商管理學學士（會計及財務）學位畢業。

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（圖片來源：[email protected]_sin）

Patrick Sir

45歲的Patrick Sir林溥來畢業於喇沙小學（1989年小六）及喇沙書院（1996年中七），之後分別於香港科技大學及香港中文大學獲得學士及碩士學位。現時為無綫電視經理人合約男藝員。

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（圖片來源：[email protected]_sir_on_air）

江榮暉

現時54歲的江榮暉人稱大師兄，早年在九龍大角咀長大，就讀喇沙小學及喇沙書院。亦都係「第14期無綫電視藝員訓練班」嘅畢業生。

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（圖片來源：《鬼同你OT》截圖）

撰文：東方新地圖片來源：「All About Music」 YouTube截圖，[email protected]林夕，[email protected]_sin，[email protected][email protected],[email protected][email protected][email protected]，TVB娛樂新聞台截圖，《總是有愛在隔離》劇照

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