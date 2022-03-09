冼靖峰原來都係「喇沙仔」！ 盤點12位圈中校友 森美同孫耀威原來同屆

由李思捷主持嘅遊戲節目《思家大戰》日前搵咗甘草演員江榮暉、冼靖峰、黃建東、Patrick Sir及周奕瑋組隊上節目，原來五位都係畢業於香港知名學府「喇沙書院」，日前江榮暉就喺IG貼出一張師兄弟合照，相當震撼！但其實圈中仲有好多「喇沙仔」！