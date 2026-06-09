喜劇開場第5集｜朱鑑然飾Vincent登場引爆兄弟矛盾
朱鑑然飾演Vincent登場引爆兄弟矛盾
第5集《卡拉OK包廂》的重頭戲在於新角色Vincent的出現。Vincent由朱鑑然飾演，設定為阿思（林千渟飾）的中學前男友，畢業後創業有成，主動聯絡阿望希望找紅白藍在投資者面前表演推廣新app。
Lokman拒絕演出何啟華斥自作主張
阿望因為顧慮阿桂會介意Vincent是阿思前男友的身份，未經商量便直接拒絕了這單工作，阿望拒絕的真實原因是他覺得Vincent只是在「施捨」他們。但阿桂得知後大為光火，認為阿望自作主張，兩兄弟因此爆發激烈爭吵。
何啟華送外賣遇歐鎮灝被當面奚落
阿桂（何啟華飾）在送外賣途中偶遇中學師弟（歐鎮灝飾），對方態度囂張地問他是否記得以前被欺負的畫面，更借機嘲諷阿桂如今的處境。昔日被他「蝦」過的師弟已今非昔比，反過來用現實狠狠打臉。阿桂沒有還擊，沉默背後是對自己選擇的動搖，也為後續他考慮接手家業埋下伏筆。
許月湘密謀搬走令陳漢娜措手不及
素素（許月湘飾）在本集向馬凡（陳漢娜飾）透露即將搬走的消息，馬凡表面平靜，內心卻極度不捨。自從馬凡經歷被男友拋棄、被公司炒魷的連串打擊後，素素一直是她最重要的精神支柱，兩姊妹同住的日子讓馬凡重新站起來。如今素素突然要離開，馬凡的不安全感再度被觸發。與此同時，阿思因為工作壓力導致胃痛，多次致電阿桂卻無人接聽，原來阿桂正與兩兄弟沉迷打機，完全忽略了女友的求助，為第6集兩人關係陷入危機埋下導火線。
網民熱議阿望自作主張是否合理
第5集播出後引發網民兩極討論，有觀眾認為阿望拒絕Vincent的工作是出於保護兄弟的好意：「阿望明知阿桂會唔舒服，幫佢擋咗都要被鬧，做人真係好難。」但亦有網民批評阿望太過自我：「三個人嘅組合，點可以一個人話晒事？起碼問吓人意見先啦。」另外，歐鎮灝飾演的囂張師弟雖然戲份不多，卻令觀眾印象深刻，有網民留言：「嗰場送外賣被寸嘅戲睇到好嬲，但又好真實，追夢嘅人成日都要面對呢啲目光。」
第6至8集必睇位：
- 第6集《月光上的月光族》：阿思拒絕見阿桂，阿望做和事佬卻換來阿思一番肺腑之言；馬凡與素素因搬屋一事冷戰，最終兩姊妹在床上講出心底話和好
- 第7集《喪屍的士》：紅白藍第五位成員「車車」正式發聲；素素對恭仔忍無可忍主動出擊，Alton獻出螢幕初吻給許月湘
- 第8集《手指》：三兄弟為經理人Felix（陳子豐飾）策劃生日驚喜短劇；素素與恭仔秘密拍拖被馬凡發現，姊妹關係再度緊張