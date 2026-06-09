喜劇開場第5集｜朱鑑然飾Vincent登場引爆兄弟矛盾

《喜劇開場》第4集恭仔（Alton王智德飾）與母親冰釋前嫌的催淚場面令觀眾久久未能平復，而第5集《卡拉OK包廂》則將焦點轉向阿望（Lokman楊樂文飾）與阿桂（何啟華飾）之間的兄弟矛盾，更有新角色登場為劇情帶來全新張力，令紅白藍解散倒數的氣氛更加緊張。