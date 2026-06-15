土瓜灣港式快餐店爆紅後遭殃 太子女為70歲爸爸抱不平 揭打卡黨惡行
《喜劇開場》預告曝光波士頓快餐店成劇中重要場景
隨著ViuTV《喜劇開場》正式開播，不少觀眾發現劇中重要場景正是位於土瓜灣紅磡漆咸道北富運大廈地庫的「波士頓快餐店」。店主女兒早前在社交平台興奮分享預告片段，證實餐廳確實是劇組取景地，並透露爸爸睇完預告後大讚劇組演員Lokman、Alton及Dee哥「有禮貌又友善兼幽默」，希望他們未來繼續發光發亮。事實上，波士頓快餐店並非首次出現在螢幕上，此前亦曾是Edan呂爵安MV《油麻地莎士比亞》及劇集《社畜》的取景地，其保留淺色地磚、橙色膠凳及水吧位的舊式裝潢，散發濃厚老香港情懷，深受影視製作人青睞。
店主女兒公開譴責無禮打卡客對70歲爸爸呼呼喝喝
爆紅為餐廳帶來人流的同時，亦衍生出令人氣憤的禮儀問題。店主女兒5月底在Threads發文，指有人到訪波士頓快餐店時「一杯嘢飲都無買，招呼都無打個就周圍影」，過程中更對70歲的老闆陳先生態度無禮。她憤怒表示：「如果你嚟到係會對我爸爸呼呼喝喝串柒柒嘅話，你真係唔好嚟，唔該。我只係想佢做得開開心心姐。」她強調餐廳並無硬性規定消費金額才可拍照，「哪怕你只係飲杯奶茶，食個三文治，坐一個鐘，我哋都ok」，但基本尊重不可或缺。
太子女Threads助攻令快餐店意外爆紅連炒百碟乾炒牛河
波士頓快餐店的爆紅源於一位擁有超過10萬訂閱的YouTuber拍片介紹，加上店主女兒在Threads撰文「助攻」，帖文獲得逾10萬次瀏覽。她在文中透露餐廳由身為退役賽車手的爸爸開設，「一直以嚟都係普普通通咁賣下普通嘢食」，卻靠這間店「養活咗全家」。老闆陳先生起初對帖文毫不知情，只覺得「今天很多人吃乾炒牛河」、「手都軟」，事後才得知女兒在網上「攪攪震」。她亦坦言爸爸今年已屆70歲，將會是快餐店「第一代傳人，亦會係唯一一代」，一旦退休，快餐店便會「跟隨佢一齊走進歷史」。
網民力撐老闆建議設告示趕走無禮白撞客
帖文引發大批網民聲援，有人直言「人情味唔係咁樣俾人消費架！買杯嘢十幾二十蚊，禮貌上都要啦」，亦有網民建議「門前加告示：未經同意拍攝，收費5,000元或報警追究」。有舊街坊留言表示：「搬走咗都10年了，見到你哋仲開緊門真係開心」，也有熟客大讚老闆凍奶茶好飲兼人情味十足。店主女兒回應指已教識爸爸「下次直接鬧」，並考慮設置告示要求顧客先消費才拍照，坦言「我哋本身係唔想規限大家咁多，而家可能真係不得不咁做」。