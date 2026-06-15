土瓜灣港式快餐店爆紅後遭殃 太子女為70歲爸爸抱不平 揭打卡黨惡行

土瓜灣「波士頓快餐店」因成為ViuTV《喜劇開場》重要拍攝場景而再度引起關注，這間開業逾35年的懷舊港式快餐店早前已在Threads爆紅，3日內賣出過百碟乾炒牛河。然而爆紅帶來的不只是生意，還有令70歲老闆心寒的無禮打卡客。