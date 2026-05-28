喜劇開場｜親解「無悔三兄弟」由來！全民造星3子等足7年終合體
《喜劇開場》改編日劇講述搞笑劇團十年追夢抉擇
《喜劇開場》改編自2021年日本同名電視劇《コントが始まる》，港版故事圍繞搞笑劇團「紅白藍」三位成員——阿望（楊樂文飾）、恭仔（王智德飾）及阿桂（何啟華飾），三人是中學同學，組團追夢卻承諾家人若十年內紅不起便要解散放棄。劇集同時加入陳漢娜飾演的古怪忠粉馬凡、許月湘飾演的妹妹馬素，以及林千渟飾演阿桂女友鍾睿思等角色，朱栢謙、何洛瑤、陳子豐、魯文傑及巢嘉倫等亦有參演，陣容相當鼎盛。新劇將於下星期三（6月3日）起逢星期一至五晚上9時半在ViuTV首播，一連兩星期播至6月16日。
楊樂文感性表示要珍惜三兄弟每次相處機會
楊樂文透露MakerVille購入日劇版權後，「一嘢就指住我哋三個做喇！」何啟華則笑言這個合作傳聞早已流傳多年，「幾年前已經有呢個傳聞，已經成為電視劇界嘅都市傳說。」三人曾向公司遞交長達十多頁紙的proposal爭取合作機會，足見對這次演出的重視程度。楊樂文感性表示三人出道前經常一起跳舞，成軍後反而見面機會減少，「所以要好好珍惜呢啲機會，有飯就食，有交就鬧，因為拍完劇之後又唔知幾時會成日見。」他更強調劇中角色經歷與三人現實追夢歷程高度吻合，「所以，一定係我哋三個拍！」
三人由Retroll Hip Hop到全民造星再到合體拍劇
「無悔三兄弟」的淵源可追溯至參加《全民造星》之前，三人早於Retroll Hip Hop時期已經一起跳街舞，當年更懷抱一同到美國跳舞的夢想。經歷《全民造星》後分別加入MIRROR及ERROR，七年間各自發展，三人亦曾合資開泰國餐廳，已於2025年5月結業。不過就一直向宇宙許願希望能合作幕前演出。何啟華形容拍攝《喜劇開場》時感覺像進入「我哋三個嘅另一個平行時空」，劇中角色面對夢想與現實的掙扎，正正映照了三人從追夢少年走到今天的心路歷程。劇組更安排六位男女主角以校服造型亮相，重現青春歲月的純真感覺。
網民大讚選角如同度身訂造期待首播
新劇消息公開後隨即引起網民熱烈討論，不少觀眾認為由「無悔三兄弟」飾演追夢三人組是完美選角。「原著都係環繞三人組嘅追夢故事，俾無悔三兄弟飾演絕對係perfect match❤️」有網民留言大讚選角決定。陳漢娜亦透露自己飾演的瘋狂粉絲角色跡近變態程度，「可以報警拉我嘅！」林千渟則笑言與何啟華對戲時因對方太搞笑，令拍攝期間一直處於愉快氣氛。三位女主角更在訪問中集體大讚楊樂文有「呼風喚雨」的能力，令粉絲更加期待這部既搞笑又感人的追夢故事正式播出。