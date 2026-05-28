喜劇開場｜親解「無悔三兄弟」由來！全民造星3子等足7年終合體

「無悔三兄弟」楊樂文、何啟華、王智德出道七年終於達成合體拍劇心願，三人領銜主演MakerVille改編日劇《喜劇開場》，劇中角色追夢十年面臨解散抉擇，與三人現實經歷產生驚人共鳴，何啟華更直言拍攝過程猶如進入「平行時空」。