喜劇開場EP3｜陳漢娜悲慘過去曝光 被飛被炒一蹶不振靠一條毛巾救番
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ViuTV劇集《喜劇開場》播出至第3集，上集講到「紅白藍」三兄弟因解散問題鬧大交，阿望（Lokman楊樂文飾）發現自己原來是阿桂（何啟華飾）組劇團時的第三選擇，二人大吵一場更甩底唔食恭仔（Alton王智德飾）生日飯，三人關係跌入冰點。來到第3集，劇情焦點轉移到陳漢娜飾演的馬凡身上，她的悲慘過去終於被揭開，令觀眾心痛不已。
陳漢娜飾馬凡被男友飛再遭職場排擠雙重打擊
第3集《幸福空氣》中，馬凡的悲慘背景終於浮出水面。陳漢娜飾演的馬凡原來經歷過感情和事業的雙重打擊——先被男友拋棄，之後在職場上又遭到同事排擠，最終更被炒魷魚，一蹶不振。妹妹素素（許月湘飾）見到姊姊被炒後精神狀態極差，決定搬入屋企照顧馬凡。紅白藍三兄弟去到馬凡同素素屋企一齊打邊爐，席間被問起有無男朋友時，馬凡忍不住分享以前被飛同被排擠的經歷，講到情緒崩潰痛哭，好彩阿桂即時遞上「原味毛巾」安慰，場面既心酸又溫暖。
Lokman楊樂文同陳漢娜散步關係明顯升溫
今集另一大看點是阿望與馬凡的感情線有明顯進展。二人互相傾訴心事後一齊散步返屋企，氣氛曖昧。阿望向馬凡透露劇團即將解散的消息，而馬凡則羨慕三子可以開心做自己想做的事，表示被他們感染到想改變自己的人生，阿望聽後非常感動。兩人之間的化學反應令觀眾相當期待後續發展，不少粉絲已經開始「上船」。
何啟華家姐角色登場由陳嘉寳飾演性格強勢
第3集亦有新角色登場。阿桂的家姐由陳嘉寳飾演，性格強勢霸道，覺得阿桂咩都唔識亦無本事幫到屋企。原來家姐為了照顧家族生意，放棄了海外升職機會返港幫手，對弟弟一直搞劇團而無法分擔家庭責任感到不滿。另外，阿望的細佬阿希由巢嘉倫飾演，大學畢業後本來揾到好工，但因為中了電騙而性情大變，長期躲在房間唔出門，令父母將所有期望都寄託在阿望身上。不過阿希在今集尾段終於走出房門打電話給阿望，鼓勵哥哥繼續做劇團，成為全集最暖心一幕。
阿望父母得知解散後鬆一口氣期望佢結婚生仔
阿望回家跟父母食飯時透露劇團即將解散，兩老聽後終於鬆一口氣，覺得阿望可以代替細佬結婚生仔買樓，反映出香港家庭對子女追夢的現實態度。這段劇情引起不少觀眾共鳴，因為在現實中不少年輕人都面對家人催促放棄夢想、回歸「正常」生活軌道的壓力。阿望夾在家人期望與自己熱愛之間的掙扎，正正是整部劇集最核心的情感張力。
第4至8集劇情必睇位率先預告
往後幾集劇情同樣精彩，以下為必睇位重點整理：
- 第4集《好心收養》：恭仔與失聯7年的母親（陳桂芬飾）重逢，Alton王智德有大量催淚演出
- 第5集《Karaoke包廂》：阿思前男友Vincent（朱鑑然飾）登場，阿望再度與阿桂爆發衝突
- 第6集《月光上的月光族》：阿桂與阿思感情出現危機，六人最終共度聖誕
- 第7集《喪屍的士》： 恭仔終於領悟素素心意凌晨跑去表白
- 第8集《手指》：素素瞞住馬凡同恭仔拍拖被發現，馬凡大受打擊
資料或影片來源：原文刊於新假期