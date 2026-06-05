喜劇開場EP3｜陳漢娜悲慘過去曝光 被飛被炒一蹶不振靠一條毛巾救番

ViuTV劇集《喜劇開場》播出至第3集，上集講到「紅白藍」三兄弟因解散問題鬧大交，阿望（Lokman楊樂文飾）發現自己原來是阿桂（何啟華飾）組劇團時的第三選擇，二人大吵一場更甩底唔食恭仔（Alton王智德飾）生日飯，三人關係跌入冰點。來到第3集，劇情焦點轉移到陳漢娜飾演的馬凡身上，她的悲慘過去終於被揭開，令觀眾心痛不已。