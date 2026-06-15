《喜劇開場》第9集 Lokman被邀簽八年約 何啟華拜見「非常外父」
Lokman 收經理人公司獨立簽約邀請陷兩難
第9集《角落往生物》開場，阿望收到一間新經理人公司KY的邀請，對方開出的條件相當吸引——但只想簽阿望一人，合約期長達八年。面對這個千載難逢的機會，阿望內心極度掙扎，一方面知道這是自己演藝路上難得的跳板，另一方面又不想拋下兩位兄弟獨自前行。最終阿望選擇拒絕金牌經理人Patrick Lee（趙羅尼飾）的offer，堅持「齊上齊落」的原則，但恭仔和阿桂（何啟華飾）得知後反而非常懊惱，認為阿望不應該為了義氣而放棄如此珍貴的機會。
何啟華見女友父親緊張到震邱頌偉客串神父
今集另一重點落在阿桂的感情線上。經過一輪心理掙扎，阿桂終於鼓起勇氣去見女友阿思（林千渟飾）的父親。曾演出《弊傢伙！我要去祓魔》及《出租大叔》的邱頌偉「阿雞」今集客串登場，飾演阿思爸爸——一位神父。阿桂面對未來岳父的身份本已緊張萬分，加上對方神職人員的莊嚴形象更令他手足無措，幸好最終阿思爸爸對阿桂印象不錯，算是過了一關。此外，素素今集亦正式加入Felix團隊擔任助手，但她刻意隱瞞馬凡，怕姊姊知道後會更加妒忌。
朱栢謙借「梅納反應」比喻紅白藍終會發光
朱Sir（朱栢謙飾）今集再度出場，約了阿望和恭仔一起帶兒子去燒烤。席間朱Sir借燒雞翼的「梅納反應」作比喻——雞翼要經過高溫煎熬才會變得金黃香脆，暗示「紅白藍」只要捱得過眼前這段最艱難的時期，終有一日會發光發亮。這番話背後藏著朱Sir對三人解散的不捨，作為一路見證他們成長的恩師，朱Sir始終相信三兄弟的才華值得被更多人看見。集末三兄弟主動約Vincent（朱鑑然飾）食飯，各人坦誠講清中學時期的誤會，更邀請Vincent出席「紅白藍」最後一場演出。
網民睇完第9集狂讚趙羅尼演技期待大結局
第9集播出後隨即引發網民熱議，不少觀眾大讚趙羅尼飾演的金牌經理人Patrick Lee氣場十足，「趙羅尼一出場就有種壓迫感，難怪阿望會心動」、「佢講嘢嗰種自信同說服力真係好有經理人feel」。亦有網民為阿望的決定感到心酸，「明明係改變人生嘅機會，但佢寧願同兄弟齊上齊落，睇到眼濕濕」。隨著劇集進入尾聲，觀眾紛紛表示期待大結局的到來。
《喜劇開場》第10集大結局必睇位：
- 「紅白藍」最後一場演出遇上颱風，場地未能預訂兼租金暴漲，三兄弟堅持要在十週年正日演出
- 朱Sir驚喜現身！
- 恭仔正式接手忠叔的燒烤店、阿桂回歸家族餅店、阿望回到裝修本行，各人開展人生新篇章
- 寧寧（Sica飾）參加《全民做SING》獻唱！
- 馬凡鼓起勇氣開設網店賣花，終於踏出改變人生的第一步
- 三兄弟搬屋時將「紅白藍」所有物品送給馬凡，馬凡亦回贈一份特別禮物，催淚收場