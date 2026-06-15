《喜劇開場》第9集 Lokman被邀簽八年約 何啟華拜見「非常外父」

ViuTV劇集《喜劇開場》播至第9集，劇情進入白熱化階段，「紅白藍」三兄弟面對解散倒數之際，阿望（Lokman楊樂文飾）竟收到經理人公司獨立簽約邀請，令三人關係再起波瀾，而今集更有多位新面孔登場，為大結局埋下重要伏線。