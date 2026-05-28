喜劇開場｜下周首播 范梓謙Teddy Fan量身打造靈魂主題曲《一次》引全網淚崩

ViuTV改編劇集《喜劇開場》將於下周三（6月3日）正式首播，由楊樂文、何啟華及王智德主演，講述搞笑組合「無悔三兄弟」在夢想與現實間掙扎。劇組日前舉辦記者會，三位主角坦言劇情與自身經歷高度重合，而唱作歌手范梓謙包辦主題曲《一次》更令網民未播先哭。