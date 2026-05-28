喜劇開場｜下周首播 范梓謙Teddy Fan量身打造靈魂主題曲《一次》引全網淚崩
范梓謙一手包辦《一次》詞曲演唱引爆期待
新生代唱作歌手范梓謙為《喜劇開場》量身打造主題曲《一次》，一人兼任作曲、填詞與主唱。歌曲創作概念緊扣劇中主角面對青春關口、在失敗中堅持「燃燒一次」的精神。范梓謙曾擔任多位知名歌手御用吉他手，近年成功轉型為唱作人，更曾在旺角麥花臣場館舉辦個人演唱會，今次為重磅劇集操刀主題曲，被視為其創作生涯又一突破。官方已率先發布劇集版MV，片段中曝光多幕三兄弟追夢場面，配合歌曲旋律極具感染力。
三位主角記者會上坦言拍攝勾起全民造星辛酸
在《喜劇開場》記者會上，楊樂文、何啟華及王智德三人均表示，劇中角色設定為奮鬥多年卻面臨解散的搞笑組合，與他們現實中從參加全民造星1一路走來的心路歷程非常相似。何啟華透露拍攝期間多場爭執戲份令他情緒翻湧，而楊樂文則指聽到主題曲時回想起這些年來的高低起跌。劇集由羅耀輝執導、龍文康監製，演員陣容還包括陳漢娜、許月湘及林千渟等，將於下周起逢星期一至五晚上黃金時段播出。
《喜劇開場》改編自日劇背景與港版班底解構
《喜劇開場》改編自同名日劇《短劇開始了》，原版於2021年播出時已引起廣泛討論，講述三人搞笑組合在解散邊緣的最後掙扎。港版將故事本地化，以香港娛樂圈追夢生態為背景，三位主角分別來自MIRROR及ERROR兩個人氣組合，本身就經歷過選秀競爭與出道後的起伏，令角色與演員之間產生獨特的化學反應。導演羅耀輝過往執導多部口碑作品，加上金牌監製龍文康坐鎮，令外界對劇集質素充滿信心。
網民睇完MV已經喊到收唔到聲紛紛表示準時收睇
主題曲《一次》MV發布後隨即引爆社交平台討論，不少網民表示未正式開播已被感動落淚。有網民留言「三兄弟嘅畫面加埋首歌啲眼淚就忍唔住湧出黎」，亦有人寫道「睇到啲鬧交scene已經喊咗」。大量留言表示「6月3日準時收睇」、「準備定紙巾」，可見觀眾期待值極高。不過亦有網民提出疑問，認為「點解自己劇嘅歌唔可以俾返三兄弟唱」，引發兩極討論，但多數人仍肯定范梓謙的創作水準，稱讚「歌詞好有意思」、「本身係極有感染力的歌加埋啲畫面仲勁」。