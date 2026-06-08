喜劇開場｜恭仔媽僅登場一集觀眾已淚崩 資深劇后陳桂芬激發Alton爆喊演出

ViuTV劇集《喜劇開場》第四集〈好心收養〉中，恭仔（王智德 飾）失聯七年的母親「恭媽」終於現身，由資深舞台劇演員陳桂芬飾演，短短一集篇幅卻令無數觀眾淚崩，恭仔在病床前那段長達數分鐘的獨白更成為全劇至今最催淚的場面。