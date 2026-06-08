喜劇開場｜恭仔媽僅登場一集觀眾已淚崩 資深劇后陳桂芬激發Alton爆喊演出
恭媽突然上門打破母子七年零聯絡僵局
在《喜劇開場》劇情中，恭仔（王智德 飾）自小性格獨立，與母親關係極度疏離，畢業後立即搬出自住，足足七年沒有與母親聯絡，就算中秋佳節眾人都要回家做節，剩下恭仔一個他亦早已習慣。第四集〈好心收養〉中，恭媽突然上門找恭仔，恭仔卻立即躲避，交由阿望（楊樂文 飾）和阿桂（何啟華 飾）應付。兩人帶恭媽到餐廳拖延時間，期間恭媽展現一言堂的強勢性格，覺得恭仔從小就反叛。恭仔明知恭媽不喜歡芝士粉，小時候吃恭媽煮的肉醬意粉會狂落芝士粉，說罷恭媽竟然狂落芝士粉落眼前的肉醬意粉中並吃下去，這一幕令阿望阿桂都嚇親，亦暗示母親其實一直在嘗試走進兒子的世界。
素素溫柔瓦解恭仔心防趕及見母親最後一面
其後醫院突然聯絡恭仔，指恭媽情況不樂觀，但恭仔不想去探望。阿桂阿望游說失敗後，恭仔獨自去了公園冷靜，最終是素素（許月湘 飾）溫柔地勸說恭仔，要趁著最後機會面對面向恭媽說出心中積壓多年的控訴。恭仔最後趕到醫院，在病床前爆發多年壓抑的情緒，控訴恭媽從來沒有理會過自己的感受：「你可唔可以唔好咁自私啊，永遠都要跟你嘅安排。我講乜嘢你都要話唔得，唔准！乜嘢都要否定我。阿爸走咗冇耐你話要再婚。一個月之後你又話要離婚。你有冇理過我感受啊？」恭仔從憤怒到崩潰，最後哽咽喊出「媽啊⋯⋯對唔住啊⋯⋯」，恭媽亦說了一句「對唔住」便離開人世。這段獨白將母子之間七年的心結、誤解與遺憾濃縮在短短幾分鐘內，恭仔最終因為趕得切而釋懷，眾人食完團年飯後回去陪他共度佳節。
陳桂芬舞台劇資歷超過30年曾奪最佳女主角
飾演恭媽的陳桂芬，現實中是香港舞台劇界的資深演員，擁有超過30年表演經驗。她在2018年第二十七屆舞台劇獎勇奪最佳女主角獎（悲／正劇），更是Art’s Options藝術總監及Pop Theatre董事。陳桂芬中一時因一位修讀戲劇的老師而加入學校破天荒成立的劇社，「我在中一時就參加了劇社，其中一個劇叫《后羿》，因為是女校，沒有男生，我被選中反串飾演后羿，自始便深深愛上表演。」她中五畢業後修讀旅遊課程並加入旅遊業，以正職作為支撐業餘劇社開支的經濟基礎，多年來從未放棄過戲劇。她曾在業餘劇社認識了後來紅透半邊天的謝君豪，兩人更曾相約一起報考演藝學院。年逾60歲的她近年亦有參演ViuTV劇集《黑市》、《暖男爸爸》及《無限斜棟有限公司》，為Arts’ Options執導的作品《獅子頭上釘Banner》更獲2016年小劇場獎最佳導演提名並獲得最佳整體演出獎。
網民大讚陳桂芬一集戲份已展現影后級實力
陳桂芬在《喜劇開場》中的演出雖然僅得一集篇幅，卻令不少觀眾印象深刻。有網民留言表示「恭媽狂落芝士粉嗰幕真係睇到心酸，完全感受到一個母親想理解個仔嘅心」，亦有人讚嘆「原來係舞台劇影后級演員，難怪演技咁有層次，一個眼神已經夠晒戲」。更有觀眾指出陳桂芬現實中近年積極推動長者戲劇計劃，讓很多昔日為了搵食而放棄理想的長者在人生下半場尋回第二春，「佢自己都係為咗夢想堅持咗幾十年嘅人，演繹一個帶住遺憾離開嘅母親特別有說服力。」