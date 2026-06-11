《喜劇開場》Alton獻熒幕初吻 恭仔遲鈍程度超越人類極限

《喜劇開場》第6集結尾，阿桂（何啟華飾）與阿思終於和好如初，六人一齊食聖誕大餐，三兄弟更在天台飲酒計劃好2月18日成立十週年正日做最後一場短劇，正式為「紅白藍」畫上句號。素素（許月湘飾）搬走前夕，兩姊妹在床上講出心底話，場面溫馨又心酸，而距離解散倒數只剩兩個月。