《喜劇開場》Alton獻熒幕初吻 恭仔遲鈍程度超越人類極限
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《喜劇開場》第6集結尾，阿桂（何啟華飾）與阿思終於和好如初，六人一齊食聖誕大餐，三兄弟更在天台飲酒計劃好2月18日成立十週年正日做最後一場短劇，正式為「紅白藍」畫上句號。素素（許月湘飾）搬走前夕，兩姊妹在床上講出心底話，場面溫馨又心酸，而距離解散倒數只剩兩個月。
「車車」終於開口講述紅白藍十年同行回憶
第7集以「紅白藍」第五位成員——車車（《IT狗》導演簡君晉聲演）的視角出發，這部由恭仔（Alton王智德飾）中學時期電競比賽贏得的座駕，多年來陪伴三兄弟出生入死。恭仔向阿望（Lokman楊樂文飾）和阿桂（何啟華飾）提出準備賣車，兩人表示車是恭仔的，叫他自己決定。三兄弟最後一次游車河，恭仔揸車返回母校，見到劇社正在排演他們的短劇，勾起大量中學時期的珍貴回憶，畫面令人感觸。
許月湘瘋狂暗示Alton完全接收唔到
素素（許月湘飾）同恭仔（Alton王智德飾）去睇梳化時，不斷釋放曖昧暗號，甚至直接問恭仔當她是什麼人，點知恭仔竟然答「當你阿妹」，令素素大感失望。其後素素再次出招暗示，恭仔依然完全get唔到，激到素素趕他離開。恭仔夜晚回家問兩兄弟「鞋架係咩意思」，經過一輪解讀後終於開竅，凌晨即刻跑去找素素表明心意。
Alton點極唔明終於獻出熒幕初吻
恭仔深夜衝去找素素的一幕，成為全集最高潮位——Alton王智德正式獻出熒幕初吻，對象正是許月湘。從「當你阿妹」到凌晨表白，這段感情線經歷多集鋪墊終於修成正果，兩人之間由友達以上、戀人未滿的曖昧關係，正式跨越到情侶階段。同集中，阿桂（何啟華飾）整的雞仔餅終於得到家姐阿蘭（陳嘉寳飾）認可，家姐放心將鋪頭交託後準備前往新加坡發展，阿桂亦找到解散後的人生方向。
網民睇完即刻瘋狂洗版讚Alton演技自然
第7集播出後，網民反應極為熱烈，不少觀眾大讚Alton的感情戲處理得非常自然。「恭仔由get唔到到凌晨跑去表白，個反差萌真係好可愛」、「Alton同許月湘嘅chemistry好強，完全唔似第一次拍親密戲」等留言湧現社交平台。亦有網民笑指恭仔的遲鈍程度「已經超越人類極限」，連問兩兄弟鞋架含義的情節都成為熱門討論話題，觀眾紛紛表示追看意欲大增。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期