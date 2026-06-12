《喜劇開場》第7集周嘉怡李敏角客串 戀綜女神Maya都有份
戀綜女神Maya曾睿彤客串咖啡店侍應驚喜現身
憑戀愛綜藝《戀愛等高綫》人氣急升的Maya曾睿彤，今次在《喜劇開場》中飾演咖啡店侍應一角。雖然戲份不算多，但她的出現已足以令觀眾眼前一亮。Maya在劇中與主角群有互動場面，自然的演出令不少粉絲大讚她「入戲自然唔突兀」。從戀綜走到劇集演出，Maya展現出不同面向的可塑性，而她客串的咖啡店正正是馬凡（陳漢娜飾）工作的地方，也是「紅白藍」三子經常流連的據點，場景設定相當有心思。
李敏飾演Felix老婆Kay為經理人送上窩心驚喜
第八集中，「紅白藍」三兄弟為了答謝一直不離不棄的經理人Felix（陳子豐飾），聯同Felix老婆Kay（李敏飾）策劃了一場生日驚喜。李敏在劇中飾演的Kay溫柔體貼，與Felix的互動充滿默契，短短幾場戲已令觀眾感受到這對夫妻之間的信任與支持。三兄弟更即場表演了一場短劇慶祝Felix生日，場面溫馨感人，呼應了全劇「陪伴」的核心主題。李敏的演出雖然篇幅不長，但恰到好處地帶出Felix背後有穩定家庭支撐的設定，令這位默默付出的經理人角色更加立體。
周嘉怡演素素新鄰居Phoebe洗衣舖邂逅暖心開導
同樣在第八集登場的周嘉怡，飾演素素（許月湘飾）搬家後認識的新鄰居Phoebe。兩人在洗衣舖偶遇，互相傾訴心事的場面寫實動人。當時素素正因為瞞住馬凡與恭仔拍拖一事而內疚不安，Phoebe以過來人身份勸素素儘快同姊姊和好，對白真摯窩心。周嘉怡將Phoebe這個角色演繹得親切自然，彷彿就是生活中會遇到的善良鄰居，短短一場洗衣舖對話已令觀眾留下深刻印象，更有網民形容「好似自己屋企隔離嗰個好傾嘅姐姐」。
網民讚客串陣容驚喜不斷為劇集加分
三位客串演員的加入引起網民熱烈討論，不少觀眾在社交平台留言表示驚喜。「Maya出場嗰下我嘩咗一聲，完全冇預計到」、「周嘉怡同許月湘嗰場洗衣舖戲好自然好舒服」、「李敏同陳子豐好似真係夫妻咁」等留言湧現。有網民更整理出《喜劇開場》歷集客串名單，發現劇組一直暗藏彩蛋，從Sica到歐鎮灝再到今次三位女角，每位客串演員都與劇情緊密扣連而非硬塞，令追劇體驗層層遞進。