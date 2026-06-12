《喜劇開場》第7集周嘉怡李敏角客串 戀綜女神Maya都有份

《喜劇開場》播出至第七集，除了「紅白藍」三兄弟的解散倒數令觀眾揪心，劇組更安排多位客串演員驚喜登場，為劇情注入新鮮感。其中第七、八集出現的三位女角色各有來頭，她們的加入不但豐富了故事支線，更令網民討論度急升。