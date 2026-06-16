《喜劇開場》大結局紅白藍解散 十年兄弟執笠收場結局竟然係咁
《喜劇開場》大結局紅白藍最後演出險被颱風摧毀
第10集《搬屋》講述紅白藍三兄弟堅持要在2月18日正式成立十週年當日舉辦最後一場短劇表演，但困難接踵而來——場地未能預訂、租場價錢暴漲幾倍、更遇上颱風吹襲，令經理人Felix（陳子豐飾）相當頭痛。正當三人在大風大雨中完全叫不到車、眼看演出即將泡湯之際，朱Sir竟然駕著「車車」出現接載他們趕往學校表演。原來朱Sir一直捨不得這部陪伴紅白藍出生入死多年的座駕，早已悄悄買下。這場最後的演出，既是三人十年青春的句號，也是對所有支持者的最後致敬。
Lokman楊樂文繼續做裝修何啟華接手家業各散東西
演出結束後，三兄弟正式各奔前程。恭仔（Alton王智德飾）答應了忠叔（魯文傑飾）接手管理燒烤店鋪；阿桂（何啟華飾）回到阿媽間舖整餅，正式接手家業，早前已獲得家姐阿蘭（陳嘉寳飾）認可其雞仔餅手藝；至於阿望（Lokman楊樂文飾）則繼續從事裝修工作。三人搬屋時將紅白藍所有相關物品都送給忠實粉絲馬凡（陳漢娜飾），感謝她一路以來的支持，而馬凡亦回贈了一份特別禮物。最後一場短劇《搬屋》的寓意正是——十年珍貴回憶已放在心裏面，大家都要放低過去繼續向前行。
陳漢娜飾演馬凡鼓起勇氣開網店賣花重新出發
馬凡（陳漢娜飾）由第1集以忠實粉絲身份登場，經歷過被男友拋棄、被公司炒魷、一蹶不振等低潮，在認識紅白藍三兄弟後逐漸找回生活動力。大結局中，馬凡終於鼓起勇氣自己開網店賣花，踏出做自己想做之事的第一步。而第4集客串登場、由Sica飾演的寧寧，結局更真的參加了《全民造Sing》節目，演唱當初送給馬凡的歌曲《好心的人有福了》。整部劇集從頭到尾貫穿「就算看似一事無成，作品也曾慰藉過別人心靈」的主題，六位主角在各自的崎嶇路上重新振作。
改編自日劇原著港版加入大量本土元素引共鳴
《喜劇開場》改編自2021年日劇《コントが始まる》，由龍文康擔任監製、編審及改編編劇，他同時也是《翻盤下半場》的編審。港版保留了原著「三人組合十年之約」的核心設定，但加入大量香港本土元素，包括裝修、送外賣、燒烤店等打工日常，以及中秋團年、聖誕大餐等節日場景。每集開頭都設有一場「紅白藍」舞台劇表演呼應該集故事內容，感情線方面則有三對配搭：阿望與馬凡、恭仔與素素（許月湘飾）、阿桂與阿思（林千渟飾），各自經歷考驗最終圓滿收場。
網民睇完大結局集體喊爆讚十年情誼刻劃細膩
大結局播出後隨即引發網民熱議，不少觀眾表示被三兄弟的情誼感動落淚。「睇到朱Sir揸車車出現嗰刻真係忍唔住喊」、「成套劇由頭笑到尾但最後一集喊到收唔到聲」等留言湧現社交平台。亦有網民大讚Alton王智德第7集的螢幕初吻以及第4集與陳桂芬飾演恭媽的催淚對手戲，認為全劇演員表現超出預期。部分觀眾更表示希望有續集或特別篇，想看三人解散後的生活故事。
《喜劇開場》全輯10集劇情回顧
- 第1集《水的糾紛》：馬凡發現自己是紅白藍鄰居，三子宣布解散，阿望與馬凡在公園相遇互相鼓勵
- 第2集《新屋》：阿望發現自己是阿桂組團第三選擇，兩人大吵；恭仔被誤以為想輕生，實為上天台睇風景
- 第3集《幸福空氣》：馬凡剖白過去被飛及被炒經歷；阿望細佬阿希終於走出房門鼓勵哥哥繼續追夢
- 第4集《好心收養》：恭仔與母親（陳桂芬飾）冰釋前嫌，趕及在彌留前道別；Sica飾演寧寧首次登場
- 第5集《Karaoke包廂》：舊同學Vincent想找紅白藍演出遭拒，阿望阿桂因此起爭執；素素計劃搬走
- 第6集《月光上的月光族》：阿桂阿思感情危機後和好；三兄弟約定2月18日做最後一場show
- 第7集《喪屍的士》：Alton王智德獻出螢幕初吻予許月湘；恭仔素素正式在一起；阿桂獲家姐信任接手家業
- 第8集《手指》：三兄弟為Felix準備生日驚喜短劇；馬凡發現素素與恭仔拍拖感到被隱瞞
- 第9集《角落往生物》：阿望拒絕獨立簽約機會堅持齊上齊落；阿桂見阿思牧師爸爸獲認可
- 第10集《搬屋》：紅白藍克服颱風完成最後演出正式解散，各人展開人生新階段