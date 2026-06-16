《喜劇開場》大結局紅白藍解散 十年兄弟執笠收場結局竟然係咁

ViuTV劇集《喜劇開場》昨晚播出大結局第10集，「紅白藍」三兄弟阿望（Lokman楊樂文飾）、恭仔（Alton王智德飾）及阿桂（何啟華飾）終於迎來十週年最後一場演出，過程中遇盡波折，打風又搵唔到車，最終靠朱Sir（朱栢謙飾）駕駛「車車」趕到學校完成表演，三人正式解散各奔前程，結局感動一眾觀眾。