55歲喬寶寶激罕重返TVB 曾因一個原因移居蘇格蘭 攬三孫畫面超溫馨
喬寶寶重返TVB熒幕演出《守誠者》
喬寶寶近日重新現身TVB大熒幕，參與由陳小春、李治廷主演的網絡劇《守誠者》演出。該劇於今年7月已在網絡平台上播出，有消息指獲安排於本月16日在TVB大熒幕播放，喬寶寶亦有在社交平台轉發宣傳片段，正式宣告回歸。這次重返熒幕對於已經55歲的喬寶寶來說意義重大，畢竟他已經離開TVB多年，能夠再次與觀眾見面實屬難得。
2019年坦言因開工率低感到心淡
喬寶寶於2005年參加TVB節目《殘酷一丁》一炮成名，其後演出多部電視劇包括《高朋滿座》、《真相》及《衝呀！瘦薪兵團》等。作為土生土長的印裔香港人，他說得一口流利廣東話，工作機會眾多，試過最高峰靠登台走埠一年賺過百萬。然而2019年喬寶寶受訪時透露，提早離開服務13年的TVB，主要因為差不多3年才有一劇，坦言「都幾心淡」。另一原因則是計劃2020年全面離開香港，回蘇格蘭陪伴家人。
2012年因太太護照被拒舉家移民蘇格蘭
喬寶寶的移民決定並非一時衝動，而是迫於無奈的選擇。2012年太太申請香港護照被拒絕，喬寶寶迫不得已舉家移民蘇格蘭。這個決定改變了他的演藝事業軌跡，從香港熒幕的常客變成偶爾客串的演員。移居蘇格蘭後，喬寶寶將更多時間投放在家庭生活上，陪伴太太和子女在異地建立新生活，同時也見證了孫兒們的成長。
社交平台大曬三孫溫馨時光網民大讚
近日喬寶寶在社交平台曬出攬住三個孫的溫馨片段，一臉幸福的模樣令人動容。他發文分享當爺爺的喜悅：「爺爺最開心嘅日子，就係被BB仔嘅笑聲包圍嘅時刻——佢會用軟綿綿嘅手心拉住爺爺手指，爺爺就笑到見牙唔見眼，成個客廳都係佢哋玩『躲貓貓』嘅嬉鬧聲。」他更形容與孫兒相處的快樂「好似陽光晒入心坎，將爺爺臉上每一道皺紋都變成溫柔嘅線條」，溫馨的文字配上幸福的畫面，令網民紛紛留言大讚他是「好爺爺」，更有人表示「睇到都覺得好溫暖」。
喬寶寶急發愛妻宣言：「老婆最大老公最細」
向來是愛妻號的喬寶寶，曾在社交網站高調發表愛妻宣言，用行動粉碎所有揣測！他以打油詩形式寫道：「一個老公跟到底， 傾偈可以唔使避， 兄弟當係例外處理？ 唔得㗎！要守契！ 老婆最大老公最細， 成雙成對先至齊！」文末更直接標籤「Happy wife=happy life」，公開宣示老婆在他心目中的至高地位。原來喬寶寶與太太是盲婚啞嫁，但兩人結婚35年來依然恩愛如初，這次高調放閃，瞬間閃盲一眾網民！
喬寶寶圈中隱形富豪！蘇格蘭住5,000呎獨立屋
其實喬寶寶除了是愛妻號，更是圈中深藏不露的隱形富豪！投資有道的他，早於2019年已轉戰商界，當時僅以6位數資金在香港逆市開設3間水果店，短短幾年便大賺超過3倍，商業頭腦驚人。自從舉家移民蘇格蘭後，他的財富更是幾何級數增長，不但在當地經營餐廳，更早已為兒子置業投資。據悉，喬寶寶一家目前住在蘇格蘭一間面積達5,000呎的複式獨立屋，生活相當奢華富裕。他不時會在社交網大晒名車，生活愜意，早已達到財富自由，難怪能輕鬆帶領大家族周遊列國。