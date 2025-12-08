55歲喬寶寶激罕重返TVB 曾因一個原因移居蘇格蘭 攬三孫畫面超溫馨

55歲喬寶寶激罕重返TVB大熒幕，睽違多年再度現身網絡劇《守誠者》，令一眾觀眾驚喜不已。這位土生土長的印裔香港藝人曾因開工率低而移居蘇格蘭，如今重新投入演藝工作的同時，更在社交平台大曬與三個孫兒的溫馨時光，幸福洋溢的畫面背後藏著不為人知的心路歷程。