嘉盈新look宣傳寫真失敗收場 粉紅頭造型與「屯門娜娜」撞晒樣！
與「屯門娜娜」撞髮型兼撞衫
嘉盈日前染了粉紅色頭髮轉新look現身書展宣傳，當日的她紮住髻、穿上粉紅色吊帶背心裙，不過新look卻令不少網民表示不敢恭維，表示實在與屯門娜娜極度相似，忍不住留言叫她趕快換造型：「呢個look真係唔掂」、「真心好似娜娜」、「可能嗰個形象太突出」。
嘉盈高EQ回應
另外，亦有網民將嘉盈與屯門娜娜的水手服造型拿出來比較，指兩人原來連黑色頭髮時相似度都非常高。對於被網民指與屯門娜娜撞樣，嘉盈不但沒有生氣，更在IG留言回應：「今日我會帶埋Happy伯！」獲大讚回應又高EQ又大方！
嘉盈書展推出圖文寫真《Kaying’s Wordings》
熊仔頭channel的嘉盈BB（Kaying）憑住驕人身材及MK妹性格而入屋
「我把所有當刻的想法記低了，這是一件很赤裸的事情。」
嘉盈寫真造型曝光 攝影師呼籲大家要珍惜
嘉盈的首本「圖文並茂散文集」《Kaying’s Wordings》即將要和大家見面了，稍後將公布預售及書展詳情，她表示，以前沒有想過擁有一本自己的實體書，以後也不知道有沒有下一本。今次拍攝是好友Ka Yan｜@ckay_pic） ，她在IG也透露「呢輯唔係好多存貨，大家珍惜了！」造型是同樣熱愛80年代香港風情的@jade_lamb_，寫真由嘉盈自己一手製作及編輯，預告中可以見到一系列 80年代風格的造型和旺角街景：
嘉盈表示，今次出書建議大家買三本：「大家有興趣的話，可以購入一本作留念，一本送給朋友作抽獎的整蠱禮物，一本放在書架充道具，當然如果你喜歡我在另一個記錄生活帳戶的散文，這本書則是一個更深入的延伸和更直接的對話。」
這本書未必令你J得出，因為文字可能更赤裸。
嘉盈圖文寫真《Kaying’s Wordings》詳情
出版社簡介： 「有時文字比照片更赤裸！從她率直的文字，你將走入嘉盈更深層次的內心世界。她揭開自己的情感，她直面自己的經歷，她坦露自己的成長，每一次，她都真誠地面對自我，因此有了今天的「嘉盈」。」
內容章節
◇ Oneself ◇關於內心成長的自我探究！
沒有必要跟別人談及自己每一個細膩的想法，但有一個人你必須要坦白——就是你自己。
◇ Admire ◇學習欣賞自己、愛自己！
通過自己自身的優點得到別人的欣賞——這樣才能收穫真正珍惜你，和尊重你的朋友。
◇ Habit ◇竟然是這樣的生活細節與哲學！
我認為自律是進步的必要因素。令我最不能接受的，是我任由自己的慾望操控生活。
◇ Explore ◇帶你窺探嘉盈的青春世界！
若果你做的事並沒有傷害別人，沒有壞心思，沒有糟塌自已的生命——那麼你只需要為自己負責任。
◇ Imagine ◇想像今天嘉盈形成的原因吧！
如果你心中有一些事情一直希望完成，遲遲未有勇氣踏出——開始實行吧，你想要的答案就會漸漸清晰。
◇ Be True ◇來感受嘉盈富有內涵的獨特靈魂！
我明白世間萬物皆有其花季，有興盛就自然有衰落，但我會永遠把美好而燦爛的事物好好記在我的腦海裏。
☆ 名人推薦 ☆
「這女子， 在我眼中， 性情中人一名， 沒有半分嘩眾取寵， 實屬難得。」強尼
「只要見嘉盈有份出現， 你就知道， 這個節目必會『有氣氛』、『重探索』和『有温度』。」文Sir（試當真 監製）
「女子女子， 女子就是好， 嘉盈是個好女子。」熊仔頭（FHProductionHK 創辦人）
7月2號至7月16號為預購期，凡預購書本送《KAYING’s Wordings》 A1 海報 乙張
預購必須於書展期間 2023 年 7 月 19 至 25 日，前往點子出版攤位（1A-C02）取書，逾期作廢。
如當日有簽名會舉行，預購可於當天取書時獲得簽名會籌一張。（每場簽名會籌名額有限，以取書時間先到先得）（簽名會時間容後公佈）
*如有任何爭議，點子出版保留最終決定權。*以上為預購條款，只限書展自取。
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