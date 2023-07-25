嘉盈新look宣傳寫真失敗收場 粉紅頭造型與「屯門娜娜」撞晒樣！

YouTuber嘉盈（王嘉盈）憑真性情及轉數快大受觀眾喜愛人氣急升，日前她推出「圖文並茂散文集」《KAYING’s Wordings》吸引大批宅男粉絲購買，然而卻被網民狠批與「屯門娜娜」（董幸兒）撞樣！