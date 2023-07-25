嘉盈 屯門娜娜

嘉盈新look宣傳寫真失敗收場 粉紅頭造型與「屯門娜娜」撞晒樣！

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YouTuber嘉盈（王嘉盈）憑真性情及轉數快大受觀眾喜愛人氣急升，日前她推出「圖文並茂散文集」《KAYING’s Wordings》吸引大批宅男粉絲購買，然而卻被網民狠批與「屯門娜娜」（董幸兒）撞樣！

嘉盈 屯門娜娜 嘉憑真性情及轉數快大受觀眾喜愛人氣急升。
嘉憑真性情及轉數快大受觀眾喜愛人氣急升。（圖片來源：[email protected]

與「屯門娜娜」撞髮型兼撞衫

嘉盈日前染了粉紅色頭髮轉新look現身書展宣傳，當日的她紮住髻、穿上粉紅色吊帶背心裙，不過新look卻令不少網民表示不敢恭維，表示實在與屯門娜娜極度相似，忍不住留言叫她趕快換造型：「呢個look真係唔掂」、「真心好似娜娜」、「可能嗰個形象太突出」。

嘉盈 屯門娜娜 嘉盈日前染了粉紅色頭髮。
嘉盈日前染了粉紅色頭髮。（圖片來源：[email protected]
嘉盈 屯門娜娜 當日的她紮住髻、穿上粉紅色吊帶背心裙
當日的她紮住髻、穿上粉紅色吊帶背心裙（圖片來源：[email protected]
嘉盈 屯門娜娜 屯門娜娜亦曾經以粉紅雙髻兼粉紅色裙示人。
屯門娜娜亦曾經以粉紅雙髻兼粉紅色裙示人。（圖片來源：[email protected]
嘉盈 屯門娜娜 網民留言叫嘉盈改造型。
網民留言叫嘉盈改造型。（圖片來源：[email protected]

嘉盈高EQ回應

另外，亦有網民將嘉盈與屯門娜娜的水手服造型拿出來比較，指兩人原來連黑色頭髮時相似度都非常高。對於被網民指與屯門娜娜撞樣，嘉盈不但沒有生氣，更在IG留言回應：「今日我會帶埋Happy伯！」獲大讚回應又高EQ又大方！

嘉盈 屯門娜娜 嘉盈過去的水手服造型再被翻出。
嘉盈過去的水手服造型再被翻出。（圖片來源：[email protected]
嘉盈 屯門娜娜 與屯門娜娜確實好相似。
與屯門娜娜確實好相似。（圖片來源：[email protected]

嘉盈書展推出圖文寫真《Kaying’s Wordings》

熊仔頭channel的嘉盈BB（Kaying）憑住驕人身材及MK妹性格而入屋

「我把所有當刻的想法記低了，這是一件很赤裸的事情。」

嘉盈 屯門娜娜 嘉盈 寫真 書展2023 plt 最近嘉盈與100毛合作做旅遊代言人，拍攝泰國特輯，三點式上陣。
最近嘉盈與100毛合作做旅遊代言人，拍攝泰國特輯，三點式上陣。（圖片來源：[email protected]
嘉盈 屯門娜娜 嘉盈 寫真 書展2023 plt
（圖片來源：[email protected]
嘉盈 屯門娜娜 嘉盈 寫真 書展2023 plt
（圖片來源：[email protected]

嘉盈寫真造型曝光 攝影師呼籲大家要珍惜

嘉盈的首本「圖文並茂散文集」《Kaying’s Wordings》即將要和大家見面了，稍後將公布預售及書展詳情，她表示，以前沒有想過擁有一本自己的實體書，以後也不知道有沒有下一本。今次拍攝是好友Ka Yan｜@ckay_pic） ，她在IG也透露「呢輯唔係好多存貨，大家珍惜了！」造型是同樣熱愛80年代香港風情的@jade_lamb_，寫真由嘉盈自己一手製作及編輯，預告中可以見到一系列 80年代風格的造型和旺角街景：

嘉盈 屯門娜娜 嘉盈 寫真 書展2023 plt
（圖片來源：[email protected]
嘉盈 屯門娜娜 嘉盈 寫真 書展2023 plt
（圖片來源：[email protected]
嘉盈 屯門娜娜 嘉盈 寫真 書展2023 plt 攝影師在IG也透露「呢輯唔係好多存貨，大家珍惜了！」
攝影師在IG也透露「呢輯唔係好多存貨，大家珍惜了！」（圖片來源：@ckay_pic）
嘉盈 屯門娜娜 嘉盈 寫真 書展2023 plt
（圖片來源：[email protected]
嘉盈 屯門娜娜 嘉盈 寫真 書展2023 plt
（圖片來源：[email protected]
嘉盈 屯門娜娜 嘉盈 寫真 書展2023 plt
（圖片來源：[email protected]
嘉盈 屯門娜娜 嘉盈 寫真 書展2023 plt
（圖片來源：[email protected]
嘉盈 屯門娜娜 嘉盈 寫真 書展2023 plt
（圖片來源：[email protected]

嘉盈表示，今次出書建議大家買三本：「大家有興趣的話，可以購入一本作留念，一本送給朋友作抽獎的整蠱禮物，一本放在書架充道具，當然如果你喜歡我在另一個記錄生活帳戶的散文，這本書則是一個更深入的延伸和更直接的對話。」

這本書未必令你J得出，因為文字可能更赤裸。

嘉盈圖文寫真《Kaying’s Wordings》詳情

嘉盈 屯門娜娜 嘉盈 寫真 書展2023 plt
（圖片來源：點子出版）
嘉盈 屯門娜娜 嘉盈 寫真 書展2023 plt
（圖片來源：點子出版）

出版社簡介： 「有時文字比照片更赤裸！從她率直的文字，你將走入嘉盈更深層次的內心世界。她揭開自己的情感，她直面自己的經歷，她坦露自己的成長，每一次，她都真誠地面對自我，因此有了今天的「嘉盈」。」

內容章節

◇ Oneself ◇關於內心成長的自我探究！

沒有必要跟別人談及自己每一個細膩的想法，但有一個人你必須要坦白——就是你自己。

◇ Admire ◇學習欣賞自己、愛自己！

通過自己自身的優點得到別人的欣賞——這樣才能收穫真正珍惜你，和尊重你的朋友。

◇ Habit ◇竟然是這樣的生活細節與哲學！

我認為自律是進步的必要因素。令我最不能接受的，是我任由自己的慾望操控生活。

◇ Explore ◇帶你窺探嘉盈的青春世界！

若果你做的事並沒有傷害別人，沒有壞心思，沒有糟塌自已的生命——那麼你只需要為自己負責任。

◇ Imagine ◇想像今天嘉盈形成的原因吧！

如果你心中有一些事情一直希望完成，遲遲未有勇氣踏出——開始實行吧，你想要的答案就會漸漸清晰。

◇ Be True ◇來感受嘉盈富有內涵的獨特靈魂！

我明白世間萬物皆有其花季，有興盛就自然有衰落，但我會永遠把美好而燦爛的事物好好記在我的腦海裏。

☆ 名人推薦 ☆

「這女子， 在我眼中， 性情中人一名， 沒有半分嘩眾取寵， 實屬難得。」強尼

「只要見嘉盈有份出現， 你就知道， 這個節目必會『有氣氛』、『重探索』和『有温度』。」文Sir（試當真 監製）

「女子女子， 女子就是好， 嘉盈是個好女子。」熊仔頭（FHProductionHK 創辦人）

嘉盈 屯門娜娜 嘉盈 寫真 書展2023 plt
（圖片來源：點子出版）
嘉盈 屯門娜娜 嘉盈 寫真 書展2023 plt
（圖片來源：點子出版）
嘉盈 屯門娜娜 嘉盈 寫真 書展2023 plt
（圖片來源：點子出版）
嘉盈 屯門娜娜 嘉盈 寫真 書展2023 plt
（圖片來源：點子出版）

7月2號至7月16號為預購期，凡預購書本送《KAYING’s Wordings》 A1 海報 乙張
預購必須於書展期間 2023 年 7 月 19 至 25 日，前往點子出版攤位（1A-C02）取書，逾期作廢。
如當日有簽名會舉行，預購可於當天取書時獲得簽名會籌一張。（每場簽名會籌名額有限，以取書時間先到先得）（簽名會時間容後公佈）
*如有任何爭議，點子出版保留最終決定權。*以上為預購條款，只限書展自取。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]

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