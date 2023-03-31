嘉盈被批行大運今年出pool 嫁入豪門有望搣甩MK味 即場剝衫嚇窒楊天命

24歲的嘉盈是YouTube頻道熊仔頭「FHProductionHK」成員，性格豪爽及敢作敢言，深受網民歡迎，人氣持續高升，日前她上毛記電視的節目《師傅到》做嘉賓，搵來楊天命為她指點迷津，楊師傅批嘉盈已經開始行大運，今年有拖拍，會嫁入豪門，命中注定男人畀錢佢使，將來唔再MK會轉型做生意。嘉盈頻頻O嘴仲話自己從來唔使男人錢，真唔真呀？