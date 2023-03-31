嘉盈被批行大運今年出pool 嫁入豪門有望搣甩MK味 即場剝衫嚇窒楊天命
嘉盈不問工作 只在乎姻緣
嘉盈（王嘉盈）早前接受東方昇的邀請上毛記電視的節目《師傅到》做嘉賓，一開始就表明久仰楊天命師傅大名，直言好信命理，她好積極咁問姻緣，唔問工作係因為嘉盈對自己條命好有信心，她說：「我覺得命係整定，啲人成日話我命由我不由天，我心諗人不能勝天呀！一命二運三風水，少少嘢可以改變到，但你大約出世係咁，即係我中咗1000次六合彩，我都唔會有上流社會嘅思維，因為我出世嗰一下就係基層。」不過楊師傅就話基層都可以進步、行運，一個人會讀書有知識，慢慢會豐富到人生，唔等於上流社會的思維就是好的，好多上流社會的思維亦好變態。
嘉盈本性喜歡照顧人 唔相信會做闊太
主持之一的Dickson踢爆嘉盈好識照顧人，楊天命即指出嘉盈本性屬「丁火」，即蠟燭的火「燃燒自己照亮別人」，而她的「夫妻宮」就睇到將來結婚一定係嫁有錢人，因嘉盈主得夫財，聽完師傅講會嫁入豪門，嘉盈反應好浮誇：「吓！唔係啊嘛！我唔相信係因為我所有男朋友…第一任係使我錢啦！第二任係大家AA啦！簡單啲嚟講就係，我冇乜使男人錢嘅經驗囉！」楊天命回應：「費事使男人錢係你蠢啫！你條命個老公、個男朋友係要畀錢你嘅，因為你個八字財星係好嘅……你個桃花運去到35歲，你要結婚就35歲前好結，仲有你係『明星結婚運』，要低調結婚，拍拖唔好畀人知，去旅行結婚就算數喇！」即係有拖拍都要玩地下情。
今年必有拖拍 難掩興奮春心蕩
楊天命更拍心口批嘉盈今年「天剋地沖」：「佢今年一定會拍拖，講衰啲一定會失身，一定有男人！」嘉盈聽完忍不住興奮大叫：「哎呀！我係屬於大家㗎！」擺出一副春心蕩漾樣。之後話題又講嘉盈MK味重，東方昇指出嘉盈份人好直率、好轟烈，簡直more than MK，因為她好講義氣，曾在FH十週年的騷上對老闆熊仔頭大講「我呢世都唔會走，我跟硬你！」令東方升及Dickson都覺得好感動。楊天命表示嘉盈命有「傷官星」，為人敢言抱不平，比較破格與反判，但內心卻相反，是個好傳統的人。
「正經姑娘假開放」最怕畀男人掂
嘉盈亦為自己平反：「我就係…正經姑娘假開放，我係好怕男人掂我，成班人一齊去船P，啲後生仔好鍾意玩國王遊戲，抽到啲牌可能要做一啲動作，我唔想玩呢啲遊戲，因為我唔想畀人抽中咗要同人有身體接觸，拖吓手我都覺得唔得呀！我接受唔到呀…我其實唔係好玩得，我只係把口玩得！」楊天命直指嘉盈咁樣先搵到錢：「佢基本上係宅女，係一個好悶嘅人又鍾意照顧人…」此時嘉盈突然好激動：「好赤裸呀！我畀你剝光豬呀楊師傅！」楊天命仲睇得出嘉盈八字有三隻貓，其中一隻照顧唔到會送畀阿媽讓，嘉盈話講中咗！
連環飊高音嚇窒楊天命
這次嘉盈上節目，東方昇笑言成個節目畀嘉盈騎劫了，因為她勁主動，不時自動波發問，她提及曾有另一師傅指她行水運，健康會差，楊天命卻說嘉盈的健康不會差得去邊，不過條腰會痛到死，會由3月6號痛到4月6號，之後就會冇咁痛，嘉盈眼都凸埋高叫：「你點知㗎！喂！你真係剝晒我光豬喎…嘩！腰痛你都睇到嘅！」
拍ViuTV節目紅咗但係唔開心
嘉盈坦言去年開始有運行，但人愈紅愈唔開心，楊天命說：「佢未到最紅，去年犯太歲，雖然開始走紅，但其實個人唔開心。」嘉盈直認不諱：「去年參加ViuTV綜藝節目《姊妹們的國際市場》，其實嗰個節目係令到我多咗好多唔同階層嘅人認識，好多人睇我感到好大壓力，喺入面我做晒自己好真嘅一面，一啲都冇收，可能有啲觀眾睇唔慣…基本上每一日開手機都係我嘅新聞囉！日日上新聞，我真係好辛苦，有一刻我同我經理人講點解好似錢多咗，多人識咗，但我愈來愈唔開心，我寧願返去以前啱啱拍YouTube嗰陣，講完我覺得自己好唔知足，我已經好幸福。」之後嘉盈突然嗌熱即場剝衫，令現場氣氛更加熱辣辣！最後楊天命再贈嘉盈幾句，叫她不用擔心，將來一定是有錢人，因為行運行到去64歲，45歲開始行舒服運，甚至勁到轉型從高，總之條命勁好。
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