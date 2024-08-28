嘉盈出兩個部位一口價真下海？豪派比堅尼福利 霍哥2字評價
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不時都會在網上派福利的嘉盈（Kaying），一向都是YouTube頻道「熊仔頭」中的性感擔當，最近她除了參演靈異舞台劇《一樓一會》x《恐怖在線》飾演「鳳姐」外，更出海大曬火辣比堅尼造型！
嘉盈著比堅尼下海落力賣廣告 網民：原諒熊仔頭了
人氣女神兼「熊仔頭」性感擔當的嘉盈在炎炎夏日出海遊玩之餘，仲派出新款比堅尼相落力賣脫毛廣告。今次嘉盈所著的淺色泳衣非常緊身，睇相好似就嚟包唔住咁！不少網民都留言大讚：「夏天係要咁著先得㗎嘛」、「女仔都覺得勁正。超靚」、「世界級」、「好大…包薯片好大」、「大家原諒熊仔頭」、「除咗學歷差啲我搵唔到其他缺點」、「仲要$4999 揀兩個位置」、「以為$4999可以打2次pat pat」等，連霍哥亦留言寫道：「可惡！」
嘉盈首演舞台劇做「鳳姐」
向來形象性感的嘉盈，近日與「鬼王」潘紹聰、Alton@MIRROR和麥沛東等人參演導演朱栢謙的最新舞台劇《一樓一會》x《恐怖在線》。今次嘉盈在劇中飾演「鳳姐」小雲，將會同Alton有親密接觸！在《一樓一會》的宣傳照中可見，嘉盈身穿一身緊身網球服，大曬傲人上圍，非常誘人。
撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：IG@kaaying219資料或影片來源：原文刊於NewMonday