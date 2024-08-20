嘉盈首演舞台劇下海做「鳳姐」記招當日慘被無視 IG發長文訴說心聲
嘉盈首演舞台劇做「鳳姐」
向來形象性感的嘉盈，日前與「鬼王」潘紹聰、Alton@MIRROR和麥沛東等人參演導演朱栢謙的最新舞台劇《一樓一會》x《恐怖在線》。據知，今次嘉盈在劇中將會飾演「鳳姐」，並將會同Alton有親密接觸！在《一樓一會》的宣傳照中可見，嘉盈身穿一身緊身網球服，大曬傲人上圍，非常誘人。
嘉盈記招當日慘被無視
日前，一眾舞台劇的演員和導演一起出席記者招待會，嘉盈就以一身鳳姐造型現身，非常搶鏡。不過在接受訪問期間，嘉盈只被問到一些簡單問題，例如會否害怕接拍靈異題材等，成班記者大部分時間都只訪問男主角Alton，令嘉盈慘被無視。不過嘉盈在接受訪問時依然好好笑容，並努力呼籲觀眾多多入場睇。
嘉盈演 一樓一被問「介唔介意」 IG發長文訴說心聲
對於首次出演舞台劇就演「鳳姐」一角，嘉盈在IG發長文訴說心聲。嘉盈指身邊不少朋友都會問到自己會否介意飾演「鳳姐」一角，不過嘉盈就表示自己從小接觸香港獨特的色情文化，認為無論廟街還是一樓一文化，都是屬於香港獨有的文化，所以由始至終都沒有介意過出演「鳳姐」一角：
大家好！我是真的初下海了！
嚟緊舞台劇飾演嘅角色是一名年輕鳳姐，無論之前嘅訪問定係身邊朋友都會不禁好奇一問：「你會唔會介意呀？」
我喜歡黃霑，霑叔除咗係一名出色嘅主持人、作曲填詞人之外、佢亦都有好多唔同嘅創作，其中包括介紹香港獨特嘅色情文化，細細個睇實在係大開眼界XD
我最佩服佢嘅係能夠將傳統文學精髓及香港「市井」文化融會貫通，不陳舊迂腐，內心兼容一切獨特文化，真正嘅雅俗共賞。
今次劇本設定係廟街，住過廟街劏房，亦都好鍾意去廟街唔同嘅粵語茶座唱吓歌仔。廟街嘅人煙味，一樓一文化，呢啲本來就係香港嘅事情，又何來低俗之談呢，「你會唔會介意？」呢一個問題，基本上完全冇進入過腦袋。況且咩人都值得擁有一個故事，而有故事嘅嘢，就有溫度。
我聽講過喜劇同埋鬼怪都係難以掌握嘅題材，但太容易嘅嘢，或者我唔係咁想做。
講真，想好多人睇。如果你喺香港放假好悶，聽日公開發售，可以買張飛睇。