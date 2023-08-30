嘉盈轉新形象化身長髮索女 瘋狂吸like獲網友大讚
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YouTuber嘉盈（王嘉盈）憑真性情及轉數快大受觀眾喜愛人氣急升，成為不少宅男們心中的女神！近日她又一改新形象示人，駁了一頭長黑髮示人，瞬間少女味十足，網友大讚仲有幾分似韓妹！
嘉盈長髮索女獲3.7萬like
嘉盈昨日在IG晒出新造型的幾段影片，片中嘉盈穿小背心，晒出逼爆上圍，再配一個貓耳耳機，左搖右擺，好有energy！不過重點是她換了新形象，變成長髮索女，並留言：「未睇慣」。唔夠一日已獲得3.7萬個like，足足超過她近期幾個IG post的like數，非常厲害！
網友跪求：以後都長頭髮得唔得
不少網友紛紛大讚：「以後都長頭髮得唔得😭😭💖好靚」、「直頭眼前一亮👼🏻」、「好適合你好好睇❤️❤️如果呢個髮型可以keep耐啲就好啦」、「我會話靚到暈低」，更有網友指第一眼以為係韓國女團NewJeans成員Hanni。
重溫嘉盈百變髮式
嘉盈身材出眾，造型百變，近年多以短髮示人，試過不同髮色，包括金髮MK妹、啡髮學生妹、紮孖辮、而最多人討論是早前她推出「圖文並茂散文集」《KAYING’s Wordings》吸引大批宅男粉絲購買，並以一身粉紅頭到腳新造型現身書展宣傳，卻被網民狠批與「屯門娜娜」（董幸兒）撞樣！
粉紅造型現身書展 與「屯門娜娜」撞髮型兼撞衫
將來還有什麼演唱會值得留意？
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撰文：東方新地圖片來源：IG@kaaying219