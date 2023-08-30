嘉盈 長髮

嘉盈轉新形象化身長髮索女 瘋狂吸like獲網友大讚

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YouTuber嘉盈（王嘉盈）憑真性情及轉數快大受觀眾喜愛人氣急升，成為不少宅男們心中的女神！近日她又一改新形象示人，駁了一頭長黑髮示人，瞬間少女味十足，網友大讚仲有幾分似韓妹！

嘉盈長髮索女獲3.7萬like

嘉盈昨日在IG晒出新造型的幾段影片，片中嘉盈穿小背心，晒出逼爆上圍，再配一個貓耳耳機，左搖右擺，好有energy！不過重點是她換了新形象，變成長髮索女，並留言：「未睇慣」。唔夠一日已獲得3.7萬個like，足足超過她近期幾個IG post的like數，非常厲害！

嘉盈 長髮 片中嘉盈穿小背心，晒出逼爆上圍，再配一個貓耳耳機，左搖右擺，好有energy！
片中嘉盈穿小背心，晒出逼爆上圍，再配一個貓耳耳機，左搖右擺，好有energy！（圖片來源：IG@kaaying219）

網友跪求：以後都長頭髮得唔得

不少網友紛紛大讚：「以後都長頭髮得唔得😭😭💖好靚」、「直頭眼前一亮👼🏻」、「好適合你好好睇❤️❤️如果呢個髮型可以keep耐啲就好啦」、「我會話靚到暈低」，更有網友指第一眼以為係韓國女團NewJeans成員Hanni。

嘉盈 長髮 嘉盈換了新形象，變成長髮索女
嘉盈換了新形象，變成長髮索女（圖片來源：IG@kaaying219）
嘉盈 長髮 不少網友紛紛大讚：「以後都長頭髮得唔得😭😭💖好靚」
不少網友紛紛大讚：「以後都長頭髮得唔得😭😭💖好靚」（圖片來源：IG@kaaying219）
嘉盈 長髮
（圖片來源：IG@kaaying219）
嘉盈 長髮 更有網友指第一眼以為係韓國女團NewJeans成員Hanni。
更有網友指第一眼以為係韓國女團NewJeans成員Hanni。（圖片來源：IG@newjeans_official）

重溫嘉盈百變髮式

嘉盈身材出眾，造型百變，近年多以短髮示人，試過不同髮色，包括金髮MK妹、啡髮學生妹、紮孖辮、而最多人討論是早前她推出「圖文並茂散文集」《KAYING’s Wordings》吸引大批宅男粉絲購買，並以一身粉紅頭到腳新造型現身書展宣傳，卻被網民狠批與「屯門娜娜」（董幸兒）撞樣！

嘉盈 長髮 嘉盈身材出眾，造型百變，過往多以短髮示人
嘉盈身材出眾，造型百變，過往多以短髮示人（圖片來源：IG@kaaying219）
嘉盈 長髮 紮孖辮加小背心
紮孖辮加小背心（圖片來源：IG@kaaying219）
嘉盈 長髮 學生妹look
學生妹look（圖片來源：IG@kaaying219）
嘉盈 長髮 香港書展 女神 香港書展 嘉盈 寫真 書展2023 plt 最近嘉盈與100毛合作做旅遊代言人，拍攝泰國特輯，三點式上陣。
金髮泳衣look。（圖片來源：IG@kaaying219）
嘉盈 長髮 其實嘉盈以前都留過長髮㗎！
其實嘉盈以前都留過長髮㗎！（圖片來源：IG@kaaying219）

粉紅造型現身書展 與「屯門娜娜」撞髮型兼撞衫

嘉盈 長髮 嘉盈 屯門娜娜 當日的她紮住髻、穿上粉紅色吊帶背心裙
當日的她紮住髻、穿上粉紅色吊帶背心裙（圖片來源：IG@kaaying219）
嘉盈 長髮 嘉盈 屯門娜娜 屯門娜娜亦曾經以粉紅雙髻兼粉紅色裙示人。
屯門娜娜亦曾經以粉紅雙髻兼粉紅色裙示人。（圖片來源：IG@nananananana0125）
嘉盈 長髮 嘉盈 屯門娜娜 網民留言叫嘉盈改造型。
網民留言叫嘉盈改造型。（圖片來源：IG@kaaying219）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@kaaying219

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