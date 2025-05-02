YouTuber嘉盈現身ViuTV《怨女俱樂部》揭與光頭經理人爆樽衝突內幕
台北拍攝後經理人借醉邀請上房
衝突發生在一次夜市拍攝結束後，團隊各自休息。嘉盈原本想找其他成員一起玩，卻被醉酒的經理人叫住。她回憶道：「我走到男生那邊，看看有什麼好玩，誰知經理人喝得醉醺醺，跟我說，『嘉盈，你過來一下吧，膊頭有花，進來吧』。」以為只是普通交談，嘉盈跟隨他進入房間，毫不知情這是一個精心設下的圈套。
嘉盈慘被設局出賣信任：真心批評、無心焫㷫
進入房間後，經理人向嘉盈展示兩份公司方案，分別標為A和B，並要求她評價哪個更好。嘉盈看後毫不猶豫地表示：「當然是B，A是誰寫的？沒腦子的嗎？竟然寫得出來！」沒想到，這番直率的評論卻踩中地雷。經理人隨後透露，方案A正是他親自撰寫，且故意隱瞞真相以試探她。嘉盈氣憤地說：「他還要這樣陰我，沒有跟我說A是他寫的！」嘉盈以為經理人真心重視自己意見，所以提供批評時不留餘地，節目主持余迪偉也笑嘉盈「答得太盡啦蠢婆」！
經理人光頭「反光 」竟然動武導火線
嘉盈的直言讓經理人當場變臉，他不僅承認A是自己寫的，還開始用言語攻擊她。嘉盈形容：「他聽完後臉色一沉，就說『A是我寫的』，然後開始問候我娘親。」現場氣氛頓時緊張，雖然有多人在場試圖緩和，但經理人的光頭在燈光下反光「令立立好反光」，讓嘉盈更感不適。她笑稱：「他的頭好很反光，很閃亮，我看得有點生氣。」這細節雖帶點爆笑，卻也凸顯當時她的憤怒有幾激動。
玻璃瓶危機與差點爆發衝突
隨著爭執升級，經理人的態度愈發激進，甚至有動手的跡象。嘉盈回憶，當時她情緒失控，靈機一動抓起旁邊的玻璃瓶，準備反擊。她激動地說：「我就捉著玻璃瓶說，『台灣醫院見，我打算過去爆他的瓶！』」幸好現場其他人及時拉住雙方，避免事態進一步惡化。然而，嘉盈的怒火仍未平息，她一腳踢向門外，導致門被踢爆。她坦言：「當時已經有點生氣，我覺得已經…如果沒有人拉著我，已經發生血案了！」
嘉盈平息怒火「其實我好愛你哋」
這場與經理人的衝突，讓嘉盈在節目中展現了率真又火爆的一面。她直言，作為一個直女，她原本以為經理人真心徵求意見，卻沒想到被出賣。雖然最終未釀成更大衝突，但這段經歷顯然讓她對經理人的信任大打折扣。 節目尾聲嘉盈強調自己其實好愛公司幕後工作人員，前提是不要出賣她的信任，至於睇過呢一集的觀眾就表示「嘉盈真係好嘈」！