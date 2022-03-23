嘉盈BB「自立門戶」開YouTube頻道 熊女郎苦練鋼琴自彈自唱冧粉絲
由「熊仔頭」和「藍仔頭」主理的YouTube頻道FHProductionHK向來重女，當中擁有33E逼爆身材的嘉盈BB，深受一班宅男粉絲愛戴，而近日嘉盈BB索性「自立門戶」開設自家YouTube頻道，並苦練鋼琴自彈自唱狂吸粉絲。
嘉盈擁33E逼爆上圍
由「熊仔頭」和「藍仔頭」主理的YouTube頻道FHProductionHK捧紅了杜小喬及Santis外，自封「九龍皇帝」的嘉盈BB亦深受一班宅男粉絲愛戴。其實嘉盈BB除了擁有33E逼爆上圍外，其率直的個性亦吸引大班網友支持，嘉盈BB拍片不時會衝口而出爆粗，以致被封為「MK妹」代表，但粉絲們似乎並不介意，IG粉絲人數一直有增無減，已成功累積超過18萬Followers，非常厲害！獲封新一代網絡女神。
嘉盈「自立門戶」開YouTube頻道
嘉盈BB眼見人氣持續高企，早前就「自立門戶」開設自家YouTube頻道，定時定候拍片與粉絲互動。嘉盈BB相隔10年未有接觸鋼琴，不過她為冧粉絲決定重新學習，拍片表演自彈自唱林憶蓮的《至少還有你》獻給粉絲。嘉盈早前終於在YouTube上載「禮物」送給粉絲，並留言道：「雖然自彈自唱唔好，希望大家勉強收貨啦！」即引來大批粉絲留言讚好，就連微辣霍哥亦表示有「戀愛了」的感覺。
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常見問題
嘉盈自立門戶開YouTube頻道為冧粉絲做了什麼事?
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嘉盈拍片不時爆粗，粉絲對此有何反應?
嘉盈拍片不時爆粗，粉絲似乎不介意，更封她為…詳情請看