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嘉盈BB「自立門戶」開YouTube頻道 熊女郎苦練鋼琴自彈自唱冧粉絲

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由「熊仔頭」和「藍仔頭」主理的YouTube頻道FHProductionHK向來重女，當中擁有33E逼爆身材的嘉盈BB，深受一班宅男粉絲愛戴，而近日嘉盈BB索性「自立門戶」開設自家YouTube頻道，並苦練鋼琴自彈自唱狂吸粉絲。

嘉盈擁33E逼爆上圍

由「熊仔頭」和「藍仔頭」主理的YouTube頻道FHProductionHK捧紅了杜小喬及Santis外，自封「九龍皇帝」的嘉盈BB亦深受一班宅男粉絲愛戴。其實嘉盈BB除了擁有33E逼爆上圍外，其率直的個性亦吸引大班網友支持，嘉盈BB拍片不時會衝口而出爆粗，以致被封為「MK妹」代表，但粉絲們似乎並不介意，IG粉絲人數一直有增無減，已成功累積超過18萬Followers，非常厲害！獲封新一代網絡女神。

熊女郎嘉盈BB深受一班宅男粉絲愛戴。
熊女郎嘉盈BB深受一班宅男粉絲愛戴。（圖片來源：[email protected]
嘉盈BB最大賣點係擁有33E逼爆身材，亦毫不吝嗇不時會在社交網大派福利。
嘉盈BB最大賣點係擁有33E逼爆身材，亦毫不吝嗇不時會在社交網大派福利。（圖片來源：[email protected]
嘉盈BB拍片不時會衝口而出爆粗，但粉絲們似乎並不介意，她的IG粉絲人數一直有增無減。
嘉盈BB拍片不時會衝口而出爆粗，但粉絲們似乎並不介意，她的IG粉絲人數一直有增無減。（圖片來源：[email protected]
嘉盈BB已累積超過18萬Followers，非常厲害！
嘉盈BB已累積超過18萬Followers，非常厲害！（圖片來源：[email protected]
嘉盈BB 獲封新一代網絡女神。
獲封新一代網絡女神。（圖片來源：[email protected]

嘉盈「自立門戶」開YouTube頻道

嘉盈BB眼見人氣持續高企，早前就「自立門戶」開設自家YouTube頻道，定時定候拍片與粉絲互動。嘉盈BB相隔10年未有接觸鋼琴，不過她為冧粉絲決定重新學習，拍片表演自彈自唱林憶蓮的《至少還有你》獻給粉絲。嘉盈早前終於在YouTube上載「禮物」送給粉絲，並留言道：「雖然自彈自唱唔好，希望大家勉強收貨啦！」即引來大批粉絲留言讚好，就連微辣霍哥亦表示有「戀愛了」的感覺。

嘉盈BB眼見人氣持續高企，早前就「自立門戶」開設自家YouTube頻道。
嘉盈BB眼見人氣持續高企，早前就「自立門戶」開設自家YouTube頻道。（圖片來源：[email protected]
為答讚冧粉絲支持，嘉盈BB決心重學鋼琴。
為答讚冧粉絲支持，嘉盈BB決心重學鋼琴。（圖片來源：[email protected]嘉盈）
嘉盈BB 努力中。
（圖片來源：[email protected]嘉盈）
苦練一輪後，嘉盈BB早前終於在YouTube上載「禮物」送給粉絲。
苦練一輪後，嘉盈BB早前終於在YouTube上載「禮物」送給粉絲。（圖片來源：[email protected]嘉盈）
嘉盈BB 自彈自唱林憶蓮的《至少還有你》獻給粉絲。
自彈自唱林憶蓮的《至少還有你》獻給粉絲。（圖片來源：[email protected]嘉盈）

嘉盈BB 微辣霍哥亦留言讚好。
微辣霍哥亦留言讚好。（圖片來源：[email protected]嘉盈）
嘉盈BB 粉絲留言。
粉絲留言。（圖片來源：[email protected]嘉盈）
嘉盈BB 粉絲留言。
粉絲留言。（圖片來源：[email protected]嘉盈）
嘉盈BB 粉絲留言。
粉絲留言。（圖片來源：[email protected]嘉盈）
嘉盈BB 粉絲留言。
粉絲留言。（圖片來源：[email protected]嘉盈）
嘉盈BB 粉絲留言。
粉絲留言。（圖片來源：[email protected]嘉盈）

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常見問題

嘉盈自立門戶開YouTube頻道為冧粉絲做了什麼事?

嘉盈開YouTube頻道自彈自唱，更話已有十年…詳情請看

嘉盈拍片不時爆粗，粉絲對此有何反應?

嘉盈拍片不時爆粗，粉絲似乎不介意，更封她為…詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]嘉盈

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