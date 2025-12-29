四鏡大暴走｜Ian柳應廷畫龍變蟲 Stanley種菠蘿要等年半
今晚ViuTV《四鏡大暴走》第11集播出，MIRROR成員陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）分別體驗不同工作。Ian和Jer跟隨本地漫畫家Man僧學習漫畫創作，而Stanley和Tiger則到梅窩探索農業生活，過程中發生多個令人意想不到的趣事。
Ian柳應廷畫龍變蟲 漫畫家意外大讚
Ian和Jer首先接受Man僧的基礎測試，需要畫出「心目中的一條龍」。自稱零基礎的Jer對自己的作品毫不客氣，笑指「我畫到成條蟲咁樣呀講真，龍頭蛇尾呀呢個係」。不過Man僧卻從另一角度欣賞Jer的創作，認為「其實畫嘢夠開心呢，係畫漫畫一個啱啱吸引人嘅第一步方法嚟」。至於Ian的畫作則獲得Man僧大力讚賞，形容「直頭係好似而家時下興嗰啲好簡約嘅公仔，即cute cute哋」，更表示「如果搵一個人可以再喺畫技上指導呢，佢可以做啲幾得意嘅公仔㗎，比我想像中好添」。
愛犬雞髀變栩栩如生 Jer激讚要留念
測試過後，二人再分別畫出「心愛的東西」，由Man僧協助上墨處理。Ian選擇畫出愛犬雞髀，經過Man僧的專業上墨技巧後，原本簡單的草稿瞬間變得栩栩如生。而Jer則創作了球星「哨牙度」，看到Man僧加工後的成果時更是興奮不已，大讚「好鍾意呀！要留念呀呢個真係！」，可見對最終作品的滿意程度。
Stanley邱傲然梅窩種菠蘿 年半後才收成
另一邊廂，Stanley和Tiger前往梅窩體驗農業生活，首先品嚐由梅窩農園種植、重達30斤的青皮大冬瓜烹調而成的「十全十美冬瓜宴」。其後二人深入山中果園，跟隨農夫Danny學習種植菠蘿。當得知菠蘿從種植到收成需要耗時一年半時，Stanley驚訝地向Danny再次確認「哇！即係而家種，我哋要年半後再爬返上山先拎到呢個我哋種嘅菠蘿」。Tiger則機智地笑言「我會叫同事上嚟幫手睇吓」，展現幽默一面。
網民熱議MIRROR農夫體驗
Stanley在種下菠蘿時更向小動物們「求情」，希望「拜託松鼠啊老鼠啊，唔好食咗我兩個菠蘿，OK大功告成，一年半後見！」這番可愛的話語引起網民熱烈討論。不少觀眾對四位成員的不同體驗表示期待，認為節目展現了香港本土文化的多元面貌，同時讓大眾看到MIRROR成員在鏡頭前的真實一面。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期