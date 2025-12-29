四鏡大暴走｜Ian柳應廷畫龍變蟲 Stanley種菠蘿要等年半

今晚ViuTV《四鏡大暴走》第11集播出，MIRROR成員陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）分別體驗不同工作。Ian和Jer跟隨本地漫畫家Man僧學習漫畫創作，而Stanley和Tiger則到梅窩探索農業生活，過程中發生多個令人意想不到的趣事。