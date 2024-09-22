國泰列黑名單處理鬧事乘客 林日曦畫圖提解決方案惹熱議
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近日，一對夫婦在國泰航空的飛機上因不滿前排乘客調整椅背而引發爭執，其行為被錄影後在網上引起熱烈討論。國泰航空隨後宣布將這對夫婦列入黑名單，禁止他們未來乘坐國泰集團的任何航班。這一事件不僅在網絡上引起了兩極化的評論，有人批評這對夫婦的行為不成熟，損害了香港人的形象，而有些人則認為在長途飛行中調整椅背是為了舒適，應該被允許。還有一部分人表示應該互相體諒，避免過度調整椅背影響後排乘客。「腦細」林日曦就此事件亦在社交平台發表了其想法！
林日曦畫圖提創新解決方案
林日曦對此事件提出了一個獨特的解決方案，他認為這個問題像是「有雞先，定係有家鄉雞先」的辯論一樣，難以僅靠乘客自行解決。他建議航空公司未來可以考慮分設兩種航班，一種是所有座位都只能保持直立，另一種則是座位可以自由調節後傾。「希望可以幫到大家。」林日曦還特別繪製了一幅示意圖，以火柴人的形式展示了這兩種方案，圖中的人物都面帶笑容，看似對方案感到滿意。
畫作惹網民熱議：夠抵死又貼地
林日曦的提案和畫作在網上引起了廣泛的討論和關注。不少網民林日曦的畫技和創意表示讚賞，亦有網民提議可以加其他選項：「可以加選項C, 鐘意隨時可挨後的尊貴客戶，直接坐商務或頭等」「Option C: 規定起飛降落食飯嗰陣全部坐直，其餘時間全部挨後，短途機就全程冇得挨後」「我好欣賞你畫嗰個人豎起大拇指同比V手勢嗰2隻人」「突破我對『素描』嘅認知」「要巧大智慧巧大創造力先能夠完成呢幅畫作」「簡單易明，劃得幾好」。
網民齊分享飛行經歷
網民們亦在留言齊齊分享飛行經歷，表示在搭航空公司經濟艙經常遇到類似情況：「A，有d 機全部坐直都超窄，塊面同個mon 都唔知有無一把間尺（20cm)隔離，前面個人再挨後，個mon 可以貼住塊面喇，然後又責住人地對腳，根本咁窄就唔適合有挨後功能」「我鍾意B呀，等嗰啲食飛機餐 (好強調佢哋係坐直個人食嘢) 都唔肯拉直椅背嘅尊貴乘客，可以一直享受真正瞓喺度食嘅樂趣」「我支持A 我試過一次 前邊一直挨後 櫈背一直係我面前 電話都玩唔到」「我會選擇A，曾經試過去加拿大，前面個香港男一坐低即挨後，仲要挨好低，攪到我睇唔到椅背電視。同佢講，佢叫我一齊挨後🤬問題係你挨咁低，後面點睇電視，唔係個個都瞓得著覺，正自私X」。
圖片來源：Facebook@林日曦 Lam1Hey、網民留言截圖