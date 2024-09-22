林日曦圖解飛機位挨後完美解決方案 網民激讚齊齊分享飛行經歷

近日，一對夫婦在國泰航空的飛機上因不滿前排乘客調整椅背而引發爭執，其行為被錄影後在網上引起熱烈討論。國泰航空隨後宣布將這對夫婦列入黑名單，禁止他們未來乘坐國泰集團的任何航班。這一事件不僅在網絡上引起了兩極化的評論，有人批評這對夫婦的行為不成熟，損害了香港人的形象，而有些人則認為在長途飛行中調整椅背是為了舒適，應該被允許。還有一部分人表示應該互相體諒，避免過度調整椅背影響後排乘客。「腦細」林日曦就此事件亦在社交平台發表了其想法！

