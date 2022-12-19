TVB「御用保安」陳勉良最嬲年初三中環演乞丐 國畫大師常為劇集獻墨寶

經常於TVB劇集中扮演道友、乞丐、夥計及村民等的陳勉良，今年已72歲，入行超過40年，亦因為擅長演這些小角色，而得到「御用道友」或「御用保安」之名。陳勉良最近接訪問，就指演出TVB劇集多年，最氣結是於中環鬧巿扮乞衣，還要是年初三的新年，令他大感不滿，此段記憶更記到現在！