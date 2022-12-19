TVB「御用保安」陳勉良最嬲年初三中環演乞丐 國畫大師常為劇集獻墨寶
不介意演小角色 最唔開心新年演乞衣
陳勉良最近接受「香港演藝人協會」訪問，指自己一向不介意扮演小角色，但有一次經歷，確實令他感到十分不快：「年初三開工，喺中環做（演）乞兒，喺呢種情況對於我哋傳統少少嘅中國人，年初三就去做乞兒，仲要喺中環斜路位，人來人往，但都冇辦法，呢個安排都唔知有心定無意，唯一最唔安樂同最唔開心，就係嗰一日。」
愛古裝劇多過時裝劇 唔信抽離唔到角色
多年來陳勉良拍過不少古裝、時裝劇，但他較愛古裝劇：「我自己鍾意睇古裝，時裝不外乎男女成家，但好多爭拗、磨擦，香港太多，我就唔係好鍾意睇，但拍（時裝）就好快，唔會好似古裝咁，化妝着戲服都要一個鐘。」他又懷疑那些演出者經常表示抽離不到角色，他自己則未試過：「假如你做個皇帝，話抽離唔到，你試吓用棍扑一扑自己，睇吓抽唔抽離到，嗰啲口講啫，冇可能！」
畫國畫難維持生計 撈埋特約演員
陳勉良現實生活是一位真正的國畫大師，17歲開始習畫，獲獎無數，1951年到過世界各地舉行畫展，揚威國際。不過他也知道只靠教人畫畫，難以維持生計，當年要一邊做木雕，一邊做特約演員，就此展開演藝生涯：「其實自己唔想做，嗰陣見到有啲演員，我哋形容為搽脂蕩粉，男人喎，我哋嗰時唔識呢啲嘢，原來演戲需要化妝，變咗印象麻麻，為咗幫同學，就好勇勉強去做。」
良叔又說：「就係咁生存咗幾十年，嗰陣都捱得好辛苦，可能係瘋投嘅興趣，令到自己好投入。如果淨係靠一份工作，生活比較拮据，唔好話買樓，住都已經去咗一大部份，都係半被迫情況下做。」加入娛樂圈，陳勉良照樣醉心書法、國畫藝術，亦有開班教授李香琴、米雪、周勵淇等人繪畫，可謂桃李滿門。
《金裝四大才子》連夜搵料畫咗八把扇
陳勉良為無綫做演員外，亦經常在劇中展露才華，包括於無綫古裝劇作畫，2000年播出，由歐陽震華、張家輝、林家棟和魏駿傑合演的《金裝四大才子》，正是他得意之作，當時良叔負責繪畫他們手中的紙扇畫作：「《金裝四大才子》裡面，唐伯虎有好多畫作，資料好容易搵到，但祝枝山嘅資料比較少，因為佢主要寫書法，我喺屋企搵到幾十本有關舊畫嘅書籍，搵咗兩晚先搵到，最後我都搵到有關祝枝山嘅畫作，用嚟做資料，畫喺扇上，畫咗八把扇。」
《愛回家》再獻墨寶親寫揮春
陳勉良近年曾於處境劇《愛‧回家之開心速遞》中以大廈保安員「昌叔」的身份客串，在《愛回家》中昌叔雖然只是小角色，不過老是常出現，劇組更曾為他鋪設感情線，跟男扮女裝的李嘉發展一段騎呢的感情。如今年年初播出的一集，故事講述昌叔的手寫通告被住客無視，劇中看到的揮春，亦是來自他的手筆。一做便超過40年的良叔，演技已漸漸得到觀眾認同，他亦曾於2016年《Sunday好戲王》獲頒「另類好戲王 – 道友王」獎。
常見問題
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