東張西望丨黎寬怡直擊群鼠食肉檔生豬 街坊被蒙在鼓裏買「鼠咬肉」

街市豬肉檔竟然成為老鼠天堂！《東張西望》攝製隊經過兩個月深入追查，揭發土瓜灣街市驚人一幕，群鼠在豬肉上爬來爬去大吃特吃，而這些被老鼠咬過的豬肉，第二天竟然照樣斬件上架賣給不知情的街坊。畫面震撼程度令人作嘔，食安問題嚴重性超乎想像，你平日買的豬肉真的安全嗎？

報料者目擊驚人一幕 群鼠包圍豬肉大快朵頤

事件源於報料者Peter的舉報，他向東張主持黎寬怡表示涉事地點為土瓜灣街市，約凌晨三時半看到有人運送豬肉到檔口，豈料豬肉被放下不到5分鐘，已經被大堆老鼠包圍，場面極度震撼。為了深入了解事件真相，《東張西望》攝製隊從去年12月開始進行為期兩個月的追查行動，最終拍攝到令人髮指的畫面，證實街坊日常購買的豬肉竟然存在如此嚴重的衛生問題。

凌晨直擊運豬車到貨 鐵閘留罅隙引鼠患

攝製隊在凌晨4時多直擊運豬車抵達現場，工人在車上把每隻豬劏開一半後，搬上手推車送到肉檔。然而工人放下貨物離開時，竟然只把鐵閘拉下並遺下一個大罅隙，為老鼠提供了絕佳的入侵機會。另一個肉檔情況同樣惡劣，店舖前方放置了一籃內臟，老鼠已經虎視眈眈不斷徘徊，其中一隻更鑽進籃子的洞內，露出長長的尾巴，畫面極度噁心，完全暴露了街市豬肉檔的管理漏洞。

七隻老鼠爬豬肉上 津津有味啃咬進食

當攝製隊開燈後，發現豬肉被直接放在地上，而整個店舖只有數十平方呎，連鐵閘也關不了。以近鏡頭仔細觀察，可見整群老鼠已經在豬肉上爬來爬去，不斷啃咬進食。在這個細小範圍內，攝製隊已經數到有7隻老鼠正在豬肉上吃得津津有味，場面令人極度反胃。到了第二晚，同樣情況依舊出現，老鼠吃豬肉的情況比第一日更加嚴重，證明這並非偶發事件，而是長期存在的嚴重問題。

醫生警告老鼠帶菌可致命 高溫也殺不死

家庭醫生林永和對此表示極度關注，指出老鼠身體帶有多種病源體，包括口水、皮毛、腳爪、糞便及尿液都含有不同病原體。他特別提到沙門氏菌會導致腸胃炎，金黃葡萄球菌同樣會引起腸胃炎，而大鼠戊型肝炎對慢性病患者和長者更是致命威脅，可能引發一連串併發症和器官衰竭，甚至造成生命危險。林醫生強調，即使用水沖洗也只能清潔表面，若細菌深入肉類內部，簡單沖洗根本無法完全清除，情況相當危險。

專家證實鼠患嚴重 街坊被蒙鼓裏買鼠咬肉

東張西望》邀請滅鼠專家Henry實地視察，並在附近擺放了兩個裝有肥叉燒的老鼠籠進行測試。Henry經實地觀察後確認，現場鼠患情況算是相當嚴重。最令人震驚的是，早上6時工人回來上班時，會將被老鼠咬過、看起來凹凸不平的豬肉直接斬件上架，而不知情的街坊一大早就過來光顧，完全不知道自己買到的是「老鼠豬肉」。另一個肉檔情況同樣惡劣，生意看似不錯，但顧客一直被蒙在鼓裏，購買了存在嚴重衛生問題的豬肉。

高溫烹煮也無法完全殺菌 醫生建議直接棄用

林醫生進一步解釋，雖然以攝氏75度以上溫度烹煮數分鐘可以殺死很多細菌，但金黃葡萄球菌和沙門氏菌可能會產生耐熱毒素，即使高溫烹煮也無法完全消滅。因此他強烈建議，最安全的做法是將涉事肉類直接丟棄，絕對不應該冒險食用。《東張西望》預告下一集將會直擊更多豬肉檔的惡劣行為，檔主更怒指：「間間都一樣！」相信明晚一集會有更多令人震驚的發現，提醒市民購買豬肉時必須格外小心。

網民反應激烈 質疑街市衛生管理

事件曝光後引發網民熱烈討論，有人留言指「啲老鼠應該認到果幾間鋪」，認為涉事檔口應該被禁止繼續經營。亦有網民表示「好彩我不嬲都係食開冰鮮豬」，慶幸自己沒有購買街市豬肉。不過也有人指出「街市、食肆一定有老鼠」，認為鼠患問題在飲食業普遍存在。更有網民懷疑「我懐疑間間豬肉店也是這樣」，擔心類似情況可能在其他街市同樣出現，對整個豬肉供應鏈的衛生狀況表示憂慮。

土瓜灣街市 豬肉檔 報料者Peter指在土瓜灣街市目擊群鼠吃豬肉的恐怖狀況。（圖片來源：TVB）
土瓜灣街市 豬肉檔 老鼠捐進放豬內臟的籃子內。（圖片來源：TVB）
土瓜灣街市 豬肉檔 豬殼每朝送到肉檔都被放於地上，衞生情況惡劣。（圖片來源：TVB）
土瓜灣街市 豬肉檔 土瓜灣街市豬肉檔驚現群鼠爬豬肉畫面。（圖片來源：TVB）
土瓜灣街市 豬肉檔 家庭醫生林永和對此表示極度關注，指出老鼠身體帶有多種病源體。（圖片來源：TVB）
土瓜灣街市 豬肉檔 滅鼠專家實地視察確認鼠患嚴重。（圖片來源：TVB）
土瓜灣街市 豬肉檔 街坊不知情購買存在衛生問題的豬肉。（圖片來源：TVB）
土瓜灣街市 豬肉檔 黎寬怡直擊老鼠在豬肉上開大餐。（圖片來源：TVB）
土瓜灣街市 豬肉檔 黎寬怡追訪肉檔職員，竟說「呢件事唔係我嘅事」！（圖片來源：TVB）
土瓜灣街市 豬肉檔 肉檔職員向黎寬怡直指衞生情況「間間都一樣！」（圖片來源：TVB）
