在家宴客 60 道菜｜神級名廚邵德龍公開獨門秘技！「炸煮三重奏」炮製刁鑽咕嚕肉

曾在上一輯節目因教煮豬扒飯而在內地獲封「神級名廚」的邵德龍師傅，在新一輯《在家宴客 60 道菜》再度獻技！這次他將挑戰經典粵菜「咕嚕肉」，並公開獨門秘技「炸煮三重奏」，炮製出與眾不同的「刁鑽菠蘿咕嚕肉」。據悉這個秘技能大大提升咕嚕肉的香脆度，勢必再次掀起煮食熱潮，各位烹飪愛好者絕對不能錯過！