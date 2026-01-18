在家宴客 60 道菜｜神級名廚邵德龍公開獨門秘技！「炸煮三重奏」炮製刁鑽咕嚕肉
曾在上一輯節目因教煮豬扒飯而在內地獲封「神級名廚」的邵德龍師傅，在新一輯《在家宴客 60 道菜》再度獻技！這次他將挑戰經典粵菜「咕嚕肉」，並公開獨門秘技「炸煮三重奏」，炮製出與眾不同的「刁鑽菠蘿咕嚕肉」。據悉這個秘技能大大提升咕嚕肉的香脆度，勢必再次掀起煮食熱潮，各位烹飪愛好者絕對不能錯過！
邵德龍再創咕嚕肉巔峰 棄新鮮菠蘿有原因
邵德龍師傅今次教煮的「刁鑽菠蘿咕嚕肉」潛力十足，其最大亮點是顛覆傳統，棄用新鮮菠蘿，改以菠蘿乾入饌。邵師傅解釋，這個創新的想法是為了讓食客在品嚐時，能夠同時感受到菠蘿乾的獨特果香與豬肉的肉香，兩者風味互相輝映而不會被新鮮菠蘿的酸甜味蓋過。這種對食材細節的極致追求，完美展現了「神級名廚」的功架，單是這個巧思已令人非常期待製成品的味道，相信會為家常菜帶來全新衝擊。
獨門秘技「炸煮三重奏」大公開 提升香脆度關鍵
要令咕嚕肉外皮長時間保持香脆，一直是不少人的難題。邵德龍師傅將在節目中公開他極具啟發性的「炸煮三重奏」大法，徹底解決這個問題！這個秘技是提升咕嚕肉外皮香脆度的終極關鍵，透過獨特的處理手法，令咕嚕肉即使放涼了也能維持卜卜脆的口感。雖然節目尚未公開「三重奏」的具體步驟，但光是這個充滿神秘感的名字，已足以勾起觀眾的好奇心，想必會成為新一代的煮食界熱搜關鍵字。
星級名廚貼士大放送 醉蝦入味蠔味提升有撇步
除了邵師傅的咕嚕肉秘技外，節目首兩集亦是乾貨滿滿。其他星級名廚將會分別教授各種實用小撇步，例如如何簡單提升蠔的鮮味、爆香料頭的黃金時機，以及令醉蝦更入味的醃製秘訣等等，全部都是能即時提升菜式味道的關鍵技巧。對於希望在新年期間為家人炮製盛宴的觀眾來說，絕對是黃金機會，一次過偷師學藝，萬勿錯過明晚開始播出的精彩內容。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期