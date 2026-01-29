在家宴客 60 道菜｜龔嘉欣獲鼎爺破例親授！冊封「唯一徒弟」鼎爺自爆後生擁39吋半巨胸？
鼎爺罕有破例！龔嘉欣獲准即場學劏鱔
節目中，龔嘉欣與七大名廚同場交流，氣氛熱烈。當鼎爺準備處理鱔魚時，竟出人意表地邀請龔嘉欣上前學習，更豪言此等待遇連合作多年的譚玉瑛也未曾擁有，鼎爺直言：「連譚玉瑛都未試過」。此舉無疑是公開認證龔嘉欣在他心中的特殊地位。面對如此厚愛，醒目的龔嘉欣立即把握機會，當場向鼎爺拜師，逗得鼎爺笑逐顏開，二人猶如父女般的互動，讓現場充滿歡笑聲，足見鼎爺對嘉欣的寵愛有加，完全視她為己出。
鼎爺親證地位超然 冊封龔嘉欣「唯一飲食節目唉吔徒弟」
鼎爺對龔嘉欣的偏愛不止於傳授廚藝，更在言談間給予她獨一無二的名份。鼎爺在節目中，當著眾人面前，正式稱呼龔嘉欣為自己「唯一飲食節目唉吔徒弟」，這個獨家封號份量十足，確立了龔嘉欣在鼎爺飲食節目中的非凡地位。鼎爺更坦言早已視嘉欣為「半個女」，字裡行間流露出滿滿的關愛與認可。這個「唉吔徒弟」的稱號，不僅代表著廚藝上的傳承，更象徵著二人之間深厚的感情，超越了一般的主持拍檔關係。
鼎爺憶述貓王造型！自爆後生擁28吋腰39吋半胸
除了展現師徒情深，節目中亦有輕鬆搞笑的一面。當龔嘉欣好奇追問鼎爺年輕時是否靚仔時，鼎爺先是靦腆一笑，但在嘉欣多番追問下，終於忍不住開始「想當年」，沾沾自喜地大爆自己年輕時的巔峰狀態。鼎爺自豪地說：「（我後生嗰陣）身材好，又高大，貓王髮型、28 吋腰、43 吋長腿、39 吋半胸、10 幾吋手瓜。」鉅細無遺的數據嚇窒全場，龔嘉欣聽罷更興奮得狂篤鼎爺的手臂驗證，二人有趣的互動盡顯默契，為節目增添不少娛樂性。
鼎爺嘉欣互動有火花 節目化學作用引期待
鼎爺與龔嘉欣在節目中展現的「父女檔」化學作用，成為了觀眾熱議的焦點。從破例教授劏鱔，到冊封「唯一徒弟」，再到大談年輕時的威水史，鼎爺對嘉欣的疼愛表露無遺，而嘉欣的乖巧與機靈反應亦恰到好處，兩人的互動自然又充滿火花。這種亦師亦友、情同父女的關係，在現今的綜藝節目中實屬難得，不少觀眾表示非常期待他們接下來在節目中還會有甚麼有趣的交流，相信這對組合將會繼續為《在家宴客 60 道菜》帶來更多驚喜。