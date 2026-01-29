在家宴客 60 道菜｜龔嘉欣獲鼎爺破例親授！冊封「唯一徒弟」鼎爺自爆後生擁39吋半巨胸？

最新一集《在家宴客 60 道菜》中，龔嘉欣竟獲廚藝大師李家鼎（鼎爺）點名力捧，地位超然！鼎爺不但破例讓她即場試學劏鱔，更親口冊封她為「唯一飲食節目唉吔徒弟」，場面墟冚。鼎爺更罕有憶述年輕時的健碩身材，究竟二人私下關係有幾好？