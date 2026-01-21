在家宴客 60 道菜｜龔嘉欣為食樣曝光！本周公開3大秘技 蟶子鮮味大法必學
龔嘉欣（Katy）主持的《在家宴客 60 道菜》今晚（21日）起將進入全新階段，一次過教授12道橫跨海陸的豪華宴客菜！除了菜式吸引，節目更預告會大放送三個超實用的獨門烹飪秘技。而身為「試食員」的Katy更被捕捉到心急偷食的可愛畫面，其「為食樣」可愛爆燈，究竟本周有甚麼必學菜式和秘技？
《60道菜》本周菜單晒冷 12道橫跨海陸宴客菜
根據節目預告，今晚（21日）起播出的第3至5集，將會一口氣教授多達12道宴客菜，菜單極盡奢華，令人垂涎三尺！當中包括：葡式燜豬手、龍鬚炸金蠔、粉絲蒸蟶子、川弓天麻燉大魚頭湯、烏魚子蝦仁蜜豆燜蛋、陳皮滷水獅頭鵝、鴛鴦剁椒韭蔥雞、豬油渣臘味芋頭煲仔飯、蘿蔔半煎煮鯧魚、鵝肝金荷包、焦香南瓜煲，以及西洋菜濃湯佐香煎紅鱸魚。從傳統粵菜到西式料理，從家常煲仔飯到矜貴金蠔鵝肝，務求讓觀眾學會後能在新年飯聚中大顯身手。
3大獨門秘技大公開 鼎爺肥媽教你凍油煎魚唔黐底
學煮餸最緊要學識秘訣！本周《60道菜》除了有豐富菜單，更會無私傳授三大實用性極高的烹調小撇步，絕對是新手廚房救星。三大秘技包括「提升蟶子鮮味大法」，讓海鮮味道昇華到另一層次；「滷鵝原隻入味秘訣」，解決滷水鵝外鹹內淡的常見問題；以及堪稱煎魚必學的「凍油魚肉免黐底秘技」，以後煎魚再也不怕甩皮甩骨！這三個由名廚及星級煮人傳授的秘訣，簡單易學，保證讓你的廚藝突飛猛進，萬勿錯過。
龔嘉欣奉旨試食勁為食 頻頻偷食可愛樣曝光
身為主持兼「試食員」的龔嘉欣，在節目中可謂享盡口福。雖然已經是「奉旨試吃」，但心急為食的她，在拍攝期間永遠未等到導演指令，就已經忍不住「先吃為快」，場面搞笑！從預告畫面可見，Katy望著美食時雙眼發光，偷食時的滿足表情更是可愛度爆燈，其真情流露的「為食樣」為這個專業的烹飪節目增添不少輕鬆氣氛，也讓觀眾隔著螢幕都感受到菜式的美味，成為節目的一大看點。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期