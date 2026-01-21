在家宴客 60 道菜｜龔嘉欣為食樣曝光！本周公開3大秘技 蟶子鮮味大法必學

龔嘉欣（Katy）主持的《在家宴客 60 道菜》今晚（21日）起將進入全新階段，一次過教授12道橫跨海陸的豪華宴客菜！除了菜式吸引，節目更預告會大放送三個超實用的獨門烹飪秘技。而身為「試食員」的Katy更被捕捉到心急偷食的可愛畫面，其「為食樣」可愛爆燈，究竟本周有甚麼必學菜式和秘技？

《60道菜》本周菜單晒冷 12道橫跨海陸宴客菜

根據節目預告，今晚（21日）起播出的第3至5集，將會一口氣教授多達12道宴客菜，菜單極盡奢華，令人垂涎三尺！當中包括：葡式燜豬手、龍鬚炸金蠔、粉絲蒸蟶子、川弓天麻燉大魚頭湯、烏魚子蝦仁蜜豆燜蛋、陳皮滷水獅頭鵝、鴛鴦剁椒韭蔥雞、豬油渣臘味芋頭煲仔飯、蘿蔔半煎煮鯧魚、鵝肝金荷包、焦香南瓜煲，以及西洋菜濃湯佐香煎紅鱸魚。從傳統粵菜到西式料理，從家常煲仔飯到矜貴金蠔鵝肝，務求讓觀眾學會後能在新年飯聚中大顯身手。

3大獨門秘技大公開 鼎爺肥媽教你凍油煎魚唔黐底

學煮餸最緊要學識秘訣！本周《60道菜》除了有豐富菜單，更會無私傳授三大實用性極高的烹調小撇步，絕對是新手廚房救星。三大秘技包括「提升蟶子鮮味大法」，讓海鮮味道昇華到另一層次；「滷鵝原隻入味秘訣」，解決滷水鵝外鹹內淡的常見問題；以及堪稱煎魚必學的「凍油魚肉免黐底秘技」，以後煎魚再也不怕甩皮甩骨！這三個由名廚及星級煮人傳授的秘訣，簡單易學，保證讓你的廚藝突飛猛進，萬勿錯過。

龔嘉欣奉旨試食勁為食 頻頻偷食可愛樣曝光

身為主持兼「試食員」的龔嘉欣，在節目中可謂享盡口福。雖然已經是「奉旨試吃」，但心急為食的她，在拍攝期間永遠未等到導演指令，就已經忍不住「先吃為快」，場面搞笑！從預告畫面可見，Katy望著美食時雙眼發光，偷食時的滿足表情更是可愛度爆燈，其真情流露的「為食樣」為這個專業的烹飪節目增添不少輕鬆氣氛，也讓觀眾隔著螢幕都感受到菜式的美味，成為節目的一大看點。

在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
在家宴客 60 （圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB

