在家宴客 60 道菜｜龔嘉欣為食樣曝光！本周公開3大秘技 蟶子鮮味大法必學

龔嘉欣（Katy）主持的《在家宴客 60 道菜》今晚（21日）起將進入全新階段，一次過教授12道橫跨海陸的豪華宴客菜！除了菜式吸引，節目更預告會大放送三個超實用的獨門烹飪秘技。而身為「試食員」的Katy更被捕捉到心急偷食的可愛畫面，其「為食樣」可愛爆燈，究竟本周有甚麼必學菜式和秘技？